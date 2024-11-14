Скажите детям, чтобы не ходили одни: на Саркандаугаве на девушку напал какой-то псих

"Будьте осторожны! На Viestura prospekts бегает наркоман. Меня пытался убить чем-то. Стрелял и "вызывал кого-то по рации". Все это происходило прямо у подъезда, я так испугалась, что кричала очень громко, отец выбежал его палкой побить, но он убежал в строну красной площадки. Полиции позвонили. Скажите детям чтоб не ходили одни!", - поделилась пережитым девушка в соцсетях.

Оказалось, что девушка была не единственной жертвой психа. И местные жители даже смогли совместно составить его визуально описание: светловолосый, худощавый парень, лет 20.

Жители района были настолько обеспокоены новостью, что даже предлагали создать народную дружину из крепких мужчин и пойти на поиски.

Сообщается, что юношу задержала полиция в тот же день, когда он зашёл в один из местных продуктовых магазином.