Скандал: на питание одного нелегального мигранта Латвия тратит в семь раз больше, чем на школьника

Интересное дело: скандальная тема — десятикратная разница между тем, сколько денег уходит в Латвии на питание нелегально прибывших к нам иностранцев и на питание латвийских заключенных, не вызвала ни малейшей реакции официальных лиц. Ноль эмоций — как будто это нормально, когда собственный гражданин ЛР (или негражданин, но он ведь тоже латвиец) питается на сумму в десять раз меньшую, чем незаконно проникший к нам иностранец.

Напомним эту разницу в конкретных цифрах. Суточное питание заключенного, который содержится в Даугавгривской тюрьме – это 4,23 евро в день. Тогда как суточное питание нелегальных мигрантов, содержащихся в специализированном центре на улице А. Пумпура и еще в одном здании на улице Хоспиталю в Крепости — это 43,86 евро в день.

Интересно, что они едят там на 43,86 евро в день? Вот корреспондент зашел навскидку на сайт даугавпилсского ресторана «Губернатор» и посмотрел, во сколько обходится изысканный обед. Суп сырный с креветками и рисом (5.60), свиное филе, запеченное с сыром бри (9.80), картофель, запеченный в сливках (3). Итого: 18.40. То есть на завтрак и ужин в хорошем ресторане тоже хватит.

И при этом свои родные старики и пациенты больницы питаются на суммы гораздо более скромные. Да что говорить, если самое ценное, что у нас есть — наши дети — и мечтать не могут о таком дорогом питании, какое имеют нелегальные иностранные мигранты. Их бесплатные (для школьников 1-4 классов) и частично оплаченные самоуправлением (для 5-12 классов) обеды стоят от 2.15 до 3.10 евро. Даже если умножить эту цифру на 3, чтобы представить, сколько при таких расценках может стоить трехразовое питание (хотя завтрак не может стоить, сколько обед), все равно получим, что наши дети питаются в пять-семь раз дешевле, чем нелегальные мигранты.

За питание нелегальных мигрантов, как и за самих нелегальных мигрантов, содержащихся в специализированном центре на улице А. Пумпура и еще в одном здании на улице Хоспиталю в Крепости, отвечает Управление погранохраны. Напоминаем, что, когда запросили там расценки, нам ответили, что это коммерческая тайна. При этом все нужные цифры можно спокойно найти через портал публичных закупок и систему eis.gov.lv. И как только мы увидели эти цифры, так сразу и поняли, отчего Управление погранохраны попыталось их засекретить. Потому что сумма, по которой фирма TRAVEL SPORTS предложила кормить нелегальных мигрантов, натурально шокирует: 43,86 евро.

С другой стороны, наверное, надо похвалить Управление погранохраны за экономию? Ведь, например, фирма ENERGO HELP предлагали те же услуги из расчета 56,30 евро в день на питание одного человека. Но госуправленцы решили не расточительствовать.

Кстати, вот для сравнения еще одна цифра. Содержание одного заключенного в латвийских тюрьмах обходится государству в среднем в 45 евро за день. Но туда входит больше десятка граф: это и питание, и одежда, и свет, и отопление, и вода, горячая и холодная, и инвентарь, и даже зарплата сотрудников тюрьмы.

Отсюда вопрос: если у мигрантов одно только питание обходится в 43,86 евро в день, то во сколько обходится все остальное?! В какую копеечку в целом влетает нам их содержание? И почему они водружены на такой пьедестал, недосягаемый для наших собственных граждан?

В общем, тут много вопросов. И очень хотелось бы получить от профильных чиновников на них ответы.