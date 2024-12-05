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Скандал: американскому послу в Латвии требуют запретить общаться на русском

Редакция PRESS 5 декабря, 2024 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский МИД напомнил в сети Х всем дипломатам, находящимся в Латвии, о том, что государственный язык здесь латышский. Это стало своеобразным ответом на тот факт, что посольство США в Латвии открыло свой Телеграм-канал на русском языке,  о чем сообщал press.lv 4 декабря.

"Латвия больше никогда не будет Россией! русский язык напоминает нам о 50-летнем периоде советской оккупации. Пожалуйста, не оскорбляйте нас"! - Так отреагировала на своей странице в Фейсбук Лиана Ланга на русский язык, который использует для коммуникации с латвийцами посольство США в Латвии. Она  так же обратилась к латвийскому МИДу: Не могли бы вы объяснить нашим американским партнерам, какой государственный язык нашей страны? И МИД её услышал! 

В сообщении МИД подчеркивают, что государственным (официальным) языком Латвии является латышский. Об этом проинформированы все иностранные дипломаты, аккредитованные в Латвии. В министерстве уже заявили, что желательно, чтобы иностранные дипломаты при общении с латвийским обществом предпочитали общаться на государственном языке.

Но и этого некоторым пользователям показалось мало - пост вызвал в сети оживлённую дискуссию, похожую на список требований послу США:

Откликнулась Элита Вейдемане: "Невероятно, что МИД может публиковать такие беззубые заявления. «Желательно»… Что желательно? А что такое «государственный (официальный) язык»? Что такое неофициальный язык? Русский?".

-Можно подумать, что посольство США ничего не знает об исторических отношениях Латвии с Россией.
Ничего не чувствуешь... каково отношение латышей ко всему русскому, русскому языку в тот момент, когда русские снова убивают. Ждёте информацию о следующем пакте...? 

-Общение на латышском языке не должно быть «предпочтительным». Общение дипломатов на русском языке с жителями Латвии должно быть запрещено.

-Для дипломатического общения с жителями Латвии существует ! национальный язык или иностранный язык – английский – с предоставлением перевода.

-могу я задать вопрос: какой неофициальный государственный язык?

...Telegram-канал был создан 29 октября и первая публикация в нем - видео с обращением посла США Кристофера Робинсона на хорошем русском.

"Hello! Здравствуйте! Меня зовут Кристофер Робинсон, я посол США в Латвии. Хотя я здесь уже почти два года, каждое новое место и встреча продолжает меня удивлять. Я побывал в Валмиере, Лиепае, Резекне и Даугавпилсе. Каждый уголок вашей страны сияет уникальностью. Очень рад знакомиться с людьми с разным опытом. Впереди много интересного. Делитесь впечатлениями и оставайтесь на связи".

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