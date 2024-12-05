Скандал: американскому послу в Латвии требуют запретить общаться на русском

"Латвия больше никогда не будет Россией! русский язык напоминает нам о 50-летнем периоде советской оккупации. Пожалуйста, не оскорбляйте нас"! - Так отреагировала на своей странице в Фейсбук Лиана Ланга на русский язык, который использует для коммуникации с латвийцами посольство США в Латвии. Она так же обратилась к латвийскому МИДу: Не могли бы вы объяснить нашим американским партнерам, какой государственный язык нашей страны? И МИД её услышал!

В сообщении МИД подчеркивают, что государственным (официальным) языком Латвии является латышский. Об этом проинформированы все иностранные дипломаты, аккредитованные в Латвии. В министерстве уже заявили, что желательно, чтобы иностранные дипломаты при общении с латвийским обществом предпочитали общаться на государственном языке.

Kā jau pausts iepriekš, Ārlietu ministrija uzsver, ka Latvijas valsts (oficiālā) valoda ir latviešu valoda. Par to ir informēti visi Latvijā akreditētie ārvalstu diplomāti. Ministrija jau ir norādījusi, ka ir vēlams, ka ārvalstu diplomāti saziņā ar Latvijas sabiedrību priekšroku… — Ārlietu ministrija | #atbalstuUkrainu (@Arlietas) December 4, 2024

Но и этого некоторым пользователям показалось мало - пост вызвал в сети оживлённую дискуссию, похожую на список требований послу США:

Откликнулась Элита Вейдемане: "Невероятно, что МИД может публиковать такие беззубые заявления. «Желательно»… Что желательно? А что такое «государственный (официальный) язык»? Что такое неофициальный язык? Русский?".

-Можно подумать, что посольство США ничего не знает об исторических отношениях Латвии с Россией.

Ничего не чувствуешь... каково отношение латышей ко всему русскому, русскому языку в тот момент, когда русские снова убивают. Ждёте информацию о следующем пакте...?

-Общение на латышском языке не должно быть «предпочтительным». Общение дипломатов на русском языке с жителями Латвии должно быть запрещено.

-Для дипломатического общения с жителями Латвии существует ! национальный язык или иностранный язык – английский – с предоставлением перевода.

-могу я задать вопрос: какой неофициальный государственный язык?

...Telegram-канал был создан 29 октября и первая публикация в нем - видео с обращением посла США Кристофера Робинсона на хорошем русском.

"Hello! Здравствуйте! Меня зовут Кристофер Робинсон, я посол США в Латвии. Хотя я здесь уже почти два года, каждое новое место и встреча продолжает меня удивлять. Я побывал в Валмиере, Лиепае, Резекне и Даугавпилсе. Каждый уголок вашей страны сияет уникальностью. Очень рад знакомиться с людьми с разным опытом. Впереди много интересного. Делитесь впечатлениями и оставайтесь на связи".