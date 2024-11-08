«Синьор Помидор»: женщина в ярости от того, сколько стоит помидор в магазине

Высокие цены все мы ощущаем «на собственном опыте» - деньги в магазинах «тают»



Например, Айя на платформе «Х» недоумевает, как один помидор может стоить почти 3 евро.

«Этот помидор обошелся мне в 2,55 евро. Один помидор! Я не смотрела, откуда он, но такая цена - это бесстыдная жадность». Я склонна согласиться с Дидзисом Шмитсом, что с сетями супермаркетов теперь можно бороться только репрессиями, больше ничего не поможет», - пишет Айя на сайте „Х“.

Ковач: Вчера я купил копченое мясо в упаковке. 5 тонких ломтиков за 2 евро. Пластиковый контейнер весил больше, чем мясо.

Айгарс: Из-за жадности торговцев мы построили теплицу в поле и практически все выращиваем сами. Летние каникулы длинные, дешевле ничего не купишь, но мы едим все самое лучшее, снабжаем семью и друзей. Мы только что доели последние помидоры с подоконника!

Единственный способ борьбы с этим - не покупать, но вы покупаете, все ноют, что пиво на мероприятиях дорогое, но там очереди.

Янис: Как бы то ни было, цена на свежее филе лосося, 22 евро за килограмм, вероятно, считалась несколько завышенной, и вот уже в третий раз за эту осень, по-моему, в магазинах действует скидка, около 10 евро за килограмм. Это заставляет задуматься, насколько велика наценка в винных погребах?

Алдис: Я не согласен с тем, что репрессии могут помочь, но в одном вопросе я хотел бы «пошутить» с торговцами. Никаких акций, скидок и т.д. Есть цена товара и все. Исключение - последние дни перед истечением срока годности. Все остальное запретить как мошенничество!