Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 9. Ноября Завтра: Teodors

«Синьор Помидор»: женщина в ярости от того, сколько стоит помидор в магазине

Редакция PRESS 8 ноября, 2024 17:51

Важно 0 комментариев

Партии правящей коалиции договорились работать над снижением цен на продукты в супермаркетах, сообщил Эдмундс Юревичс, глава фракции «Новое единство» в Сейме. Он пояснил, что в латвийских супермаркетах есть признаки картеля. «Мы видим, что цены на продукты питания непропорционально высоки», - добавил он. На данный момент неясно, какие именно решения будут использованы для снижения цен.

Высокие цены все мы ощущаем «на собственном опыте» - деньги в магазинах «тают»


Например, Айя на платформе «Х» недоумевает, как один помидор может стоить почти 3 евро.

«Этот помидор обошелся мне в 2,55 евро. Один помидор! Я не смотрела, откуда он, но такая цена - это бесстыдная жадность». Я склонна согласиться с Дидзисом Шмитсом, что с сетями супермаркетов теперь можно бороться только репрессиями, больше ничего не поможет», - пишет Айя на сайте „Х“.

Ковач: Вчера я купил копченое мясо в упаковке. 5 тонких ломтиков за 2 евро. Пластиковый контейнер весил больше, чем мясо.

Айгарс: Из-за жадности торговцев мы построили теплицу в поле и практически все выращиваем сами. Летние каникулы длинные, дешевле ничего не купишь, но мы едим все самое лучшее, снабжаем семью и друзей. Мы только что доели последние помидоры с подоконника!

Единственный способ борьбы с этим - не покупать, но вы покупаете, все ноют, что пиво на мероприятиях дорогое, но там очереди.

Янис: Как бы то ни было, цена на свежее филе лосося, 22 евро за килограмм, вероятно, считалась несколько завышенной, и вот уже в третий раз за эту осень, по-моему, в магазинах действует скидка, около 10 евро за килограмм. Это заставляет задуматься, насколько велика наценка в винных погребах?

Алдис: Я не согласен с тем, что репрессии могут помочь, но в одном вопросе я хотел бы «пошутить» с торговцами. Никаких акций, скидок и т.д. Есть цена товара и все. Исключение - последние дни перед истечением срока годности. Все остальное запретить как мошенничество!

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Даугаве пойман сазан-рекордсмен

Для настроения 20:53

Для настроения 0 комментариев

Рыболов-любитель выловил в Даугаве сазана весом почти 24 килограмма, установив таким образом новый рекорд. Зарегистрировать достижение оказалось так же непросто, как и поймать рыбу мечты, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Рыболов-любитель выловил в Даугаве сазана весом почти 24 килограмма, установив таким образом новый рекорд. Зарегистрировать достижение оказалось так же непросто, как и поймать рыбу мечты, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Читать
Загрузка

IISS: Страны НАТО в Европе продолжают полагаться на США

Мир 20:41

Мир 0 комментариев

В европейских странах-членах НАТО наиболее острой остается проблема нехватки кадрового состава в вооруженных силах, указали в Международном институте стратегических исследований.

В европейских странах-членах НАТО наиболее острой остается проблема нехватки кадрового состава в вооруженных силах, указали в Международном институте стратегических исследований.

Читать

На кухню! Лиана Ланга указала место русского языка в Латвии

Важно 20:28

Важно 0 комментариев

"Я могу рассказать Ольге Князевой из LR4 и ее слушателям, какова «судьба» русского государственного языка в Латвии - его судьба быть языком кухни. - отреагировала Ланга на тему очередного выпуска программы "Открытый разговор" - "Судьба русского языка в Латвии".

"Я могу рассказать Ольге Князевой из LR4 и ее слушателям, какова «судьба» русского государственного языка в Латвии - его судьба быть языком кухни. - отреагировала Ланга на тему очередного выпуска программы "Открытый разговор" - "Судьба русского языка в Латвии".

Читать

Минэкономики завершило подготовку доклада об итогах переговоров между акционерами Tet и LMT

Бизнес 20:17

Бизнес 0 комментариев

Министерство экономики завершило подготовку доклада об итогах переговоров между акционерами телекоммуникационных компаний ООО "Tet" и ООО "Latvijas mobilais telefons" (LMT), свидетельствует информация на портале правовых актов.

Министерство экономики завершило подготовку доклада об итогах переговоров между акционерами телекоммуникационных компаний ООО "Tet" и ООО "Latvijas mobilais telefons" (LMT), свидетельствует информация на портале правовых актов.

Читать

В пострадавшем от взрыва доме в Саркандаугаве жильцы не смогут вернуться в свои квартиры

ЧП и криминал 20:00

ЧП и криминал 0 комментариев

Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Саркандаугаве пока не смогут вернуться в некоторые квартиры, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Саркандаугаве пока не смогут вернуться в некоторые квартиры, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Читать

150 абонентов в день, кричащих по-русски! Рассказ Марциса о нечеловеческих условиях труда

Важно 19:44

Важно 0 комментариев

Марцис на портале La.lv пишет: Я хотел бы поделиться своим опытом о нечеловеческих условиях работы «call-оператора» в компании TET. Я проработал в этой компании полтора года. Я обслуживал проекты «1188» и «Rīgas namu pārvaldnieks».
Итак, колл-центр - это не офисная работа, где можно в любой момент встать, сделать зарядку, отдохнуть или немного прогуляться по офису.

Марцис на портале La.lv пишет: Я хотел бы поделиться своим опытом о нечеловеческих условиях работы «call-оператора» в компании TET. Я проработал в этой компании полтора года. Я обслуживал проекты «1188» и «Rīgas namu pārvaldnieks».
Итак, колл-центр - это не офисная работа, где можно в любой момент встать, сделать зарядку, отдохнуть или немного прогуляться по офису.

Читать

Новые наводнения в Каталонии. Синоптики прогнозируют экстремальные осадки в ближайшие сутки

Мир 19:00

Мир 0 комментариев

Испанские СМИ сообщают о новых наводнениях, обрушившихся на провинцию Жирона в Каталонии на северо-востоке страны. О жертвах не сообщается, но на видео, опубликованном местным журналистом, видно, как поток воды несется по улицам города Кадакес (родного города художника Сальватора Дали), а в нем плывут по меньшей мере 30 автомобилей.

Испанские СМИ сообщают о новых наводнениях, обрушившихся на провинцию Жирона в Каталонии на северо-востоке страны. О жертвах не сообщается, но на видео, опубликованном местным журналистом, видно, как поток воды несется по улицам города Кадакес (родного города художника Сальватора Дали), а в нем плывут по меньшей мере 30 автомобилей.

Читать