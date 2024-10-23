Синоптики рассказали, каким будет конец октября

Во второй половине недели ожидается облачная погода, которая временами будет проясняться. В отдельные дни возможны кратковременные дожди. Ветер будет преимущественно слабым, западный ветер перейдет в южный. Температура воздуха ночью останется выше нуля, дневной максимум - +9...+14 градусов.

В первой половине следующей недели с северо-запада будет поступать несколько более прохладный воздух, ожидаются кратковременные осадки, преимущественно дождь.

Согласно долгосрочным прогнозам, средняя температура воздуха в ноябре и зимой будет выше нормы, в то время как данные по потенциалу осадков не имеют единой тенденции.