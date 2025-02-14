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Синоптики поведали, что ожидается в Латвии во многих местах завтра

© LETA 14 февраля, 2025 17:15

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу во многих районах Латвии пройдет кратковременный снег, а в западной и центральной частях страны местами ожидается сильный снег, прогнозируют синоптики.

Небо в основном будет покрыто облаками, ветер слабый. Дороги во многих местах будут скользкими.

Температура воздуха ночью опустится до -5...-10 градусов, а при ясном небе местами до -15 градусов.

Дневные максимальные температуры составят -1...-5 градусов, на востоке до -7 градусов.

15 февраля в Риге временами будет идти снег, возможны сильные осадки. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Температура воздуха ночью опустится до -7 градусов, в пригородах - до -12 градусов. Дневные температуры будут не выше -3 градусов.

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