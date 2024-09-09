Синоптики обещают теплую осень и зиму; платить за отопление в любом случае придется

Сентябрь ожидается примерно на 3,5 градуса теплее нормы, то есть среднего показателя 1991-2020 годов. Прошлой осенью он тоже был на 3,5 градуса теплее обычного - среднемесячная температура достигла +15,8 градуса, и сентябрь 2023-го стал самым теплым в истории метеонаблюдений в Латвии.

Прогнозируются, что дальнейшие осенние месяцы, как и зимние, будут на 1-2 градуса теплее нормы. После довольно засушливого сентября количество осадков увеличится, особенно на побережье, где благодаря теплой морской воде повысится вероятность сильных ливней.

Нынешнюю сухую и по-летнему теплую погоду обеспечивает обширный антициклон, который находится над Россией. В следующие месяцы погодные условия будут определять преимущественно атлантические циклоны - они принесут в Северную Европу теплый и влажный воздух с океана.

Метеорологи, впрочем, напоминают, что достоверность долгосрочных прогнозов все еще остается низкой. Прогнозируется, как правило, средняя температура за месяц или за сезон, так как отдельные волны холода и тепла невозможно предсказать так далеко вперед.

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в этом году только январь был холоднее обычного, в остальные месяцы средняя температура воздуха была выше нормы. Если оставшиеся месяцы года будут теплыми, средняя температура 2024 года ожидается близкой к 2020 году (+8,76 градуса), когда был побит рекорд самого теплого года.