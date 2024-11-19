Сильный ветер, дождь и метель: латвийцев предупреждают о непогоде

Со стороны Центральной Европы к Латвии приближается циклон, который пересечет территорию страны в ближайшие сутки. Самые сильные осадки в виде дождя и метели ожидаются ночью и утром. Дороги станут скользкими, ухудшится видимость. В течение дня снег растает, но местами, в основном в центральной части Курземе, может сохраниться снежный покров.

Восточный, юго-восточный ветер ночью усилится до 11-16 метров в секунду, а днем его порывы составят 18-23 метра в секунду.

Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит -1...+2 градуса, утром и днем - до +2...+7 градусов.

Во второй половине недели похолодает, ожидается снег.

24 или 25 ноября Латвии достигнет новый циклон с осадками и порывистым ветром.