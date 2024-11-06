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Силиня призвала европейские страны последовать примеру Латвии: мы тратим на оборону большие деньги

Редакция PRESS 6 ноября, 2024 15:55

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Латвия выделяет на оборону 3,45% внутреннего валового продукта, что является высоким показателем по сравнению с другими странами НАТО, заявила в среду премьер-министр Эвика Силиня после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Премьер-министр призвала другие европейские страны последовать примеру Латвии, признав, что такой выбор не всегда прост, так как расходы на оборону необходимы, и всегда нужно найти способ, где можно найти необходимые средства.

В государственном бюджете на следующий год предусмотрены различные источники финансирования, в том числе взносы солидарности для кредитных учреждений, чтобы финансировать наши потребности в области безопасности, сказала Силиня. Премьер-министр считает, что бюджет 2025 года, названный бюджетом, направленным на повышение безопасности и конкурентоспособности, появился "в нужное время".

У Латвии есть четкий план по укреплению внутренней и внешней безопасности, подчеркнула Силиня. Премьер-министр рада, что летом, говоря о стратегическом развитии Европы, удалось сделать безопасность одним из приоритетов.

Возможность увеличения расходов на оборону до 4% в настоящее время не рассматривается. Премьер-министр считает, что важно обеспечить и реализовать планы, принятые НАТО в регионе.

"Если нам нужно будет тратить больше, мы должны будем подумать, как мы можем пойти дальше - как для оказания помощи Украине, так и для укрепления региона и реализации планов", - сказала Силиня, пообещав продолжать поддерживать Украину и призывать другие страны делать то же самое.

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