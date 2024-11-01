Силиня предлагает строже регулировать оплату труда членов правлений и советов государственных и муниципальных предприятий

Кроме того, если предложения будут одобрены, Кабинет министров получит право устанавливать ограничения на количество членов правлений и советов государственных и муниципальных предприятий, что ранее не было предусмотрено законом.

Как указали в Госканцелярии, поданные президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем предложения к закону не предусматривают замораживания вознаграждения в тех обществах капитала, где государству или самоуправлению принадлежит более 50% долей капитала. Действующий закон и соответствующие правила Кабинета министров также не регулируют размер ежемесячного вознаграждения членов правлений и советов таких предприятий.

Силиня считает, что необходимы более строгие и четкие условия определения вознаграждения членов правлений и советов. "Чтобы изменения были эффективными, необходимы и другие улучшения в управлении публичными обществами капитала. По ряду необходимых решений я уже договорилась с представителями предпринимателей. Я также поддерживаю инициативу президента о замораживании на два года вознаграждения в правлениях и советах государственных и муниципальных предприятий", - сказала премьер.

Чтобы реализовать предложения премьера, Кабинет министров до 1 марта следующего года должен разработать новые правила.

Законопроект о госбюджете на 2025 год, одобренный Сеймом в первом чтении, уже содержит требование о замораживании вознаграждения не только в полностью принадлежащих, но и контролируемых государством и самоуправлениями предприятиях и их дочерних компаниях. Также предусмотрено, что в тех предприятиях, где государству принадлежит менее 50% капитала, представитель государственного акционера должен голосовать на собрании акционеров против повышения зарплат членам правления и совета.

Планируется, что народнохозяйственная комиссия Сейма рассмотрит предложения премьера 6 ноября.