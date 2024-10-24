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Силиня: нужно добиться справедливого мира в Украине

© LETA 24 октября, 2024 12:55

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Главная цель - добиться справедливого мира в Украине, но для этого Россию необходимо остановить, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня, выступая на открытии третьего парламентского саммита международной Крымской платформы.

По ее словам, латыши считают, что Украина может победить в этой войне, если партнеры обеспечат ей необходимую поддержку. Премьер подчеркнула, что Латвия делает все, чтобы способствовать победе Украины, потому что латыши помнят, что значит жить в "зле Московской оккупации".

"То, что Россия с 2014 года делает в Крыму и других частях Украины, напоминает нам пятьдесят лет оккупации в Латвии. Россия убивает жителей Украины, похищает украинских детей и выступает против крымских татар. Украина борется. Смелая борьба украинцев вдохновляет весь мир", - сказала премьер-министр.

Она сообщила, что Латвия продолжает оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% от внутреннего валового продукта. Такая поддержка для Украины предусмотрена в этом, следующем и последующие годы. Силиня отметила, что Латвия защищает свободу Украины и в политической сфере и, кроме того, продолжает оказывать невоенную поддержку в сфере энергетики, защиты прав человека, обеспечении правопорядка. Латвия продолжит работу и над применением санкций против России.

"В Латвии не только правительство, но и население, частный и негосударственный сектор продолжают поддерживать Украину и помогать, как могут. Как член Евросоюза и НАТО Латвия продолжит поддерживать Украину на ее пути в блок и альянс. Мы считаем, что будущее Украины - в справедливом мире, безопасности и процветании среди других союзников в евроатлантическом сообществе", - сказала Силиня.

Как сообщалось, сегодня в Риге проходит третий парламентский саммит международной Крымской платформы, целью которого является повышение осведомленности и поддержки международным сообществом суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ.

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В Польше раскрыта сеть по доставке мигрантов через Белоруссию

Важно 14:43

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Польские пограничники при содействии европейского полицейского агентства Европол обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Белоруссии и России в Евросоюз. Расследование велось под эгидой Европола, в нем участвовали представители Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, сообщается в пресс-релизе Европола, обнародованном в четверг, 24 октября.

Польские пограничники при содействии европейского полицейского агентства Европол обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Белоруссии и России в Евросоюз. Расследование велось под эгидой Европола, в нем участвовали представители Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, сообщается в пресс-релизе Европола, обнародованном в четверг, 24 октября.

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Умер бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев

Новости Латвии 14:38

Новости Латвии 0 комментариев

Бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев скончался в среду в возрасте 72 лет, сообщает mixnews со ссылкой на Латвийское общество поддержки ветеранов хоккея «Поддержка хоккея».

Бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев скончался в среду в возрасте 72 лет, сообщает mixnews со ссылкой на Латвийское общество поддержки ветеранов хоккея «Поддержка хоккея».

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Рынок не был готов к настолько объемным работам: Кирсис о трудностях в ремонте рижских дорог

Новости Латвии 14:33

Новости Латвии 0 комментариев

В последующие годы объем работ по восстановлению покрытия рижских улиц должен приблизиться к 45 миллионам евро в год, заявил в четверг на пресс-конференции председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

В последующие годы объем работ по восстановлению покрытия рижских улиц должен приблизиться к 45 миллионам евро в год, заявил в четверг на пресс-конференции председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

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Рабы не мы: Совет иностранных инвесторов в Латвии предлагает снизить оплату сверхурочных

Важно 14:27

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Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) в четверг на заседании Совета по развитию человеческого капитала предложил сократить доплату за сверхурочную работу во всех отраслях народного хозяйства, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) в четверг на заседании Совета по развитию человеческого капитала предложил сократить доплату за сверхурочную работу во всех отраслях народного хозяйства, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

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Андрей Козлов: «Использование языка как дубинки — это чистый национализм против русскоязычных депутатов!»

Выбор редакции 14:21

Выбор редакции 0 комментариев

Правящие придумали еще один способ давления на партию "Стабильности!" и ее избирателей. "Для меня очевидно, что это не забота о латышском языке, а такая дубинка для неугодной оппозиции", - убежден член партии "Стабильности!" Андрей Козлов.

Правящие придумали еще один способ давления на партию "Стабильности!" и ее избирателей. "Для меня очевидно, что это не забота о латышском языке, а такая дубинка для неугодной оппозиции", - убежден член партии "Стабильности!" Андрей Козлов.

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Языковой скандал в «Молсе»: продавщицу отстранили от работы за отказ обслуживать на латышском языке

Важно 14:01

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Сотрудницу магазина в торговом центре "Молс" отстранили от работы с предупреждением после враждебных высказываний в адрес латышей и отказа обслуживать на латышском языке до решения Центра государственного языка (ЦГ) о ее владении языком, сообщили в магазине.

Сотрудницу магазина в торговом центре "Молс" отстранили от работы с предупреждением после враждебных высказываний в адрес латышей и отказа обслуживать на латышском языке до решения Центра государственного языка (ЦГ) о ее владении языком, сообщили в магазине.

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Стрессы и иммунитет: есть ли взаимосвязь?

PRESS рекомендует 14:00

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Ослабление иммунитета ведет сразу к множеству различных заболеваний. И есть несколько факторов, которые ускоряют это ослабление. Не последнюю роль, если не первую, в его укреплении играет умение противостоять стрессам, от которых в жизни никуда не деться. Чтобы преодолеть проблемы и негативные эмоции, стресс мобилизует наши внутренние ресурсы. Механизм такой: сначала стресс почти никак не влияет на организм, потом ослабляет его, а после этого иммунная система привыкает к стрессовой реакции.

Ослабление иммунитета ведет сразу к множеству различных заболеваний. И есть несколько факторов, которые ускоряют это ослабление. Не последнюю роль, если не первую, в его укреплении играет умение противостоять стрессам, от которых в жизни никуда не деться. Чтобы преодолеть проблемы и негативные эмоции, стресс мобилизует наши внутренние ресурсы. Механизм такой: сначала стресс почти никак не влияет на организм, потом ослабляет его, а после этого иммунная система привыкает к стрессовой реакции.

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