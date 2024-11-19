Силиня: Латвия должна найти новый способ поддержать Украину

Она отметила, что как и для народа Украины, для латышского народа начатая Россией война против Украины тоже стала 1000-дневным испытанием, поскольку с самого первого дня войны, а также еще до этого, Латвия поддерживала Украину в ее борьбе за свою землю и свободу.

"Мы очень хорошо помним, в какое исторически значимое время жили и мы, и мы знаем, что значит жить рядом с Россией", - сказала премьер-министр.

Она отметила, что период ее работы на посту премьер-министра очень во многом связан с оказанием поддержки и поиском поддержки среди других стран Евросоюза и трансатлантических партнеров с целью помочь Украине получить ту военную помощь, которая ей необходима.

"Мы всегда говорили, что в вопросе оказания помощи Украине нужно прислушиваться и к тому, что говорит Украина, а не только к тому, что думают европейские страны или партнеры по НАТО", - заявила Силиня.

Премьер-министр призналась, что для нее самой это сложное время, так как нужно выступать за интересы Украины, в то время как не все и не всегда готовы говорить об этом.

При этом Силиня отметила, что страны Балтии всегда были политически активными партнерами Украины. "По-моему, мы понимаем друг друга без слов, нам не нужно много объяснений для того, чтобы мы могли и другим убедительно донести то, что значит, когда в твою страну вторгается чужая власть, когда воруют детей твоей страны, (...), пытаются повлиять на все происходящее в стране - на свободу, демократию и суверенитет", - заявила премьер.

По ее мнению, 1000 дней войны - это много. "Мы должны найти новый способ поддержать Украину", - заявила Силиня. То, что сегодня люди в Латвии минутой молчания помянули погибших на этой войне, свидетельствует о том, что Латвия по-прежнему мысленно с Украиной, добавила она.

Силиня поблагодарила латвийское общество, всех, кто поддержал Украину, тех, кто отправляется туда, делает пожертвования, а также тех, кто остается в мыслях вместе с Украиной. "Думаю, это очень часто помогает украинцам в трудный момент", - сказала премьер.