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Швеция присоединится к многонациональной бригаде НАТО в Латвии

© LETA 13 декабря, 2024 07:56

Новости Латвии 0 комментариев

Парламент Швеции в четверг принял решение направить в состав многонациональной бригады НАТО в Латвии механизированный пехотный батальон вооруженных сил Швеции, в который войдут до 600 солдат, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Как заявил министр обороны Андрис Спрудс, присоединение Швеции к многонациональной бригаде НАТО станет значительным вкладом в безопасность региона Балтийского моря и коллективную оборону союзников.

"Увеличение численности войск союзников на нашей территории - это четкий сигнал России о том, что НАТО готова защищать каждого члена альянса", - сказал Спрудс.

Ожидается, что шведский батальон прибудет на военную базу в Адажи в начале следующего года. Это первый случай с момента вступления Швеции в НАТО 7 марта 2024 года, когда она размещает свое подразделение в другом государстве альянса.

Министр иностранных дел Байба Браже заявила, что Латвия высоко ценит решение шведского парламента. "Мы поддерживаем друг друга, и вместе мы сильнее", - сказала она.

В настоящее время в составе многонациональной бригады в Латвии служат представители 13 стран НАТО - Албании, Канады, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Латвии, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Словении и Испании.
 

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