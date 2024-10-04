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Шумахер появился на свадьбе дочери после многолетней комы

СтарХит 4 октября, 2024 09:52

Для настроения 0 комментариев

Спустя годы тишины Михаэль Шумахер появился на публике. Спортсмена видели на свадьбе дочери. Однако подробности торжества держатся в строжайшем секрете.

Благодаря скорости, которую развивал на трассе легендарный немецкий автогонщик, имя Михаэля Шумахера стало нарицательным, его знает весь мир. В 2013 году он получил травму, катаясь на лыжах в Альпах. Спортсмен споткнулся о камень, который не было видно под снегом, упал и ударился головой о выступ скалы.

После инцидента семикратный чемпион мира впал в кому на шесть лет, а его состояние оценивалось как критическое. Врачам удалось спасти Михаэля. Однако восстановление проходило тяжело. Говорили, что он не может вставать с кровати, говорить, самостоятельно есть и передвигается на инвалидном кресле. Все это время жена Шумахера Коринна находилась рядом с супругом и поддерживала его. Семья живет в доме в Швейцарии недалеко от Женевского озера.

Долгое время о спортсмене ничего не было известно. Но на днях издание Daily Mail сообщило, что гонщик присутствовал на свадьбе своей дочери 27-летней Джины-Марии — девушка занимается конным спортом. Подробности церемонии семья захотела оставить в тайне. Поэтому гости сдали телефоны, чтобы никто не смог сделать фотографии с торжества. Молодожены обручились на вилле Шумахеров на Мальорке. Это первое публичное появление легенды «Формулы-1» после трагедии.

Кроме дочери, у автогонщика есть сын, который пошел по стопам отца. Молодому человеку в этом году исполнилось 25 лет. В 2021–2022 годах он выступал в команде Haas на «Формуле-1».

Все друзья и приятели помогают спортсмену бороться с болезнью. Несколько лет назад товарищ Шумахера навещал его. «Я видел Михаэля на прошлой неделе. Он борется. Я надеюсь, что мир сможет увидеть его снова. Вот над чем он и его семья работают», — говорил президент международной автомобильной ассоциации Жан Тодт.

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Переплачиваем? Правда ли, что западный газ дает меньше тепла — его ведь разводят из сжиженного

Новости Латвии 20:57

Новости Латвии 0 комментариев

"Американский газ, который сжижают, долго везут на танкерах, а потом регазифицируют, не дает того тепла, как давал российский, который поступал напрямую по трубе. Поэтому нам приходится переплачивать за ту же температуру в квартире или мерзнуть" - этот слух возник после того, как с началом полномасштабной войны в Украине Латвия отказалась от российского газа. Особенно популярно мнение о "низкой теплотворности" - в Латгалии. Портал Delfi попросил представителя компании Gaso Яну Рубинчик разъяснить, есть ли почва для такого мнения и не переплачивают ли жители Латвии.

"Американский газ, который сжижают, долго везут на танкерах, а потом регазифицируют, не дает того тепла, как давал российский, который поступал напрямую по трубе. Поэтому нам приходится переплачивать за ту же температуру в квартире или мерзнуть" - этот слух возник после того, как с началом полномасштабной войны в Украине Латвия отказалась от российского газа. Особенно популярно мнение о "низкой теплотворности" - в Латгалии. Портал Delfi попросил представителя компании Gaso Яну Рубинчик разъяснить, есть ли почва для такого мнения и не переплачивают ли жители Латвии.

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Почем долгожданные грибы на рижском рынке?

Важно 20:37

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Из народной мудрости следует, что до дня Микелиса (29 сентября) крестьянам нужно собрать весь урожай и отвезти на рынок. Портал Jauns.lv посетил первый ночной рынок фермеров на Видземском (Матиса) рынке после дня Микелиса, пообщался с фермерами и посмотрел, что и по какой цене они предлагают горожанам.

Из народной мудрости следует, что до дня Микелиса (29 сентября) крестьянам нужно собрать весь урожай и отвезти на рынок. Портал Jauns.lv посетил первый ночной рынок фермеров на Видземском (Матиса) рынке после дня Микелиса, пообщался с фермерами и посмотрел, что и по какой цене они предлагают горожанам.

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В Латвии зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила

Новости Латвии 20:36

Новости Латвии 0 комментариев

Первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила в Латвии обнаружен у мертвой птицы в лаборатории Научного института безопасности продуктов питания, здоровья животных и окружающей среды Bior, сообщили агентству LETA представители Bior.

Первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила в Латвии обнаружен у мертвой птицы в лаборатории Научного института безопасности продуктов питания, здоровья животных и окружающей среды Bior, сообщили агентству LETA представители Bior.

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Приезжие курьеры, официанты, таксисты должны будут обслуживать клиентов на литовском языке

Важно 20:17

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Эту публикацию литовского общественного портала LRT разместила у себя в Фейсбук Лиана Ланга с комментарием: жди, русский, скоро также будет и в Латвии!

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За восемь месяцев промышленное производство в Латвии сократилось на 1,5%

Бизнес 20:17

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Объем промышленного производства в Латвии за восемь месяцев этого года по календарно скорректированным данным в сравнительных ценах сократился на 1,5% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Объем промышленного производства в Латвии за восемь месяцев этого года по календарно скорректированным данным в сравнительных ценах сократился на 1,5% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

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Доколе будут подавать в суд на патриотов Латвии! Соратники Лианы Ланги ополчились на Гомберга

Важно 20:00

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"Теперь о накипи вокруг Liana Langa . Как говорят англичане, shit hit the fan. Дерьмо попало вентилятор. Ей на помощь кинулись друзья. Вот пост из твиттера за авторством неизвестных мне MKpolitika, который перепостил Maris Ceplis. Текст выдающийся, привожу целиком". - Пишет бизнесмен Евгений Гомберг у себя в Фейсбук.  Press. lv уже сообщал, что он подал несколько исков против прозвучавших против него в общественном пространстве оскорблений и домыслов. 

"Теперь о накипи вокруг Liana Langa . Как говорят англичане, shit hit the fan. Дерьмо попало вентилятор. Ей на помощь кинулись друзья. Вот пост из твиттера за авторством неизвестных мне MKpolitika, который перепостил Maris Ceplis. Текст выдающийся, привожу целиком". - Пишет бизнесмен Евгений Гомберг у себя в Фейсбук.  Press. lv уже сообщал, что он подал несколько исков против прозвучавших против него в общественном пространстве оскорблений и домыслов. 

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На Солнце произошла сверхмощная вспышка: снова ждем северное сияние

Важно 19:59

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Вчера, 3 октября, на Солнце произошла сверхмощная вспышка – самая большая за последние семь лет, с 2017 года, пишут grani.lv.

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