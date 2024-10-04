Шумахер появился на свадьбе дочери после многолетней комы

Благодаря скорости, которую развивал на трассе легендарный немецкий автогонщик, имя Михаэля Шумахера стало нарицательным, его знает весь мир. В 2013 году он получил травму, катаясь на лыжах в Альпах. Спортсмен споткнулся о камень, который не было видно под снегом, упал и ударился головой о выступ скалы.

После инцидента семикратный чемпион мира впал в кому на шесть лет, а его состояние оценивалось как критическое. Врачам удалось спасти Михаэля. Однако восстановление проходило тяжело. Говорили, что он не может вставать с кровати, говорить, самостоятельно есть и передвигается на инвалидном кресле. Все это время жена Шумахера Коринна находилась рядом с супругом и поддерживала его. Семья живет в доме в Швейцарии недалеко от Женевского озера.

Долгое время о спортсмене ничего не было известно. Но на днях издание Daily Mail сообщило, что гонщик присутствовал на свадьбе своей дочери 27-летней Джины-Марии — девушка занимается конным спортом. Подробности церемонии семья захотела оставить в тайне. Поэтому гости сдали телефоны, чтобы никто не смог сделать фотографии с торжества. Молодожены обручились на вилле Шумахеров на Мальорке. Это первое публичное появление легенды «Формулы-1» после трагедии.

Кроме дочери, у автогонщика есть сын, который пошел по стопам отца. Молодому человеку в этом году исполнилось 25 лет. В 2021–2022 годах он выступал в команде Haas на «Формуле-1».

Все друзья и приятели помогают спортсмену бороться с болезнью. Несколько лет назад товарищ Шумахера навещал его. «Я видел Михаэля на прошлой неделе. Он борется. Я надеюсь, что мир сможет увидеть его снова. Вот над чем он и его семья работают», — говорил президент международной автомобильной ассоциации Жан Тодт.