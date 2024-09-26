Штурм Угледара: российские войска атакуют с трёх сторон

После неоднократных штурмов в течение двух с половиной лет с начала полномасштабного вторжения российские войска добились успехов и, вероятно, продолжат давление на этот хорошо защищенный участок линии фронта в течение следующей недели, заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Но что происходит на земле? За последние несколько дней российские войска, похоже, значительно активизировали наступление.

Информация, поступающая от российских военных блогеров и наблюдателей из открытых источников, говорит о том, что украинские войска находятся под угрозой окружения. Согласно имеющимся геолокационным данным, российские войска прорвались в восточную часть Угледара и продвигаются туда.

Они также продвигаются на северо-восточном фланге Угледара через Водяное и на юго-западном фланге через Пречистовку, вероятно, пытаясь окружить украинскую группировку в Угледаре и заставить ее отступить.

24 сентября сайт мониторинга DeepState сообщил, что российские войска "просто сровняли его с землей" с помощью артиллерии и управляемых бомб. На видео, сопровождавшем этот пост, якобы были видны множественные взрывы в неопознанной части города.

В тот же день Генеральный штаб ВСУ заявил, что в этом районе было "восемь попыток захвата наших позиций", но не предоставил более подробной информации.

Насколько важен Угледар?

Расположенный в 50 километрах к югу от Покровска Угледар, стратегический узел дорог и логистический центр, часто называют крепостью. Он держится уже два с половиной года с начала полномасштабного вторжения России.

Существуют опасения по поводу возможных последствий потери Угледара, в частности того, что он может представлять угрозу для южного фланга Покровска - приоритетной цели для российской армии в Донецкой области.

Однако ISW утверждает, что потенциальный захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций в этом районе, заявляя, что Угледар не является особо важным логистическим узлом - российские силы уже либо контролируют, либо осуществляют огневой контроль над большинством основных дорог, ведущих в город.

Поэтому захват Угледара не даст российским силам немедленного доступа к новой дороге и не отрежет украинские силы от дороги, имеющей решающее значение для их материально-технического снабжения.

ISW ранее оценила, что российские наступательные действия под Угледаром и Покровском взаимно усиливают друг друга и направлены на растягивание украинских сил по более широкому фронту в Донецкой области.

Однако, по мнению Министерства обороны Великобритании, такой подход также не позволил России сосредоточить силы на одном участке линии фронта, чтобы добиться более значительного эффекта.