Настроение предпринимателей, работающих в розничной торговле, в августе несколько улучшилось по сравнению с июлем. Индекс уверенности, характеризующий настроение предпринимателей, в прошлом месяце составил 1,7 и по сравнению с июлем увеличился на 2,2 процентных пункта, свидетельствуют данные исследования, проведенного Центральным статистическим управлением (ЦСУ). В августе настроения предпринимателей как в розничной торговле продовольственными и непродовольственными товарами, так и топливом были позитивными (показатели уверенности составили 7,8, 6,1, 10,7 соответственно).

По сравнению с предыдущим месяцем показатель уверенности в розничной торговле продуктами питания и топливом снизился на семь и 2,8 процентных пункта соответственно, а в розничной торговле непродовольственными товарами увеличился на 2,3 процентных пункта. Показатель уверенности в продажах автомобилей в августе был отрицательным (минус единица) и существенно не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. С другой стороны, настроения предпринимателей в торговле, обслуживании и ремонте автомобильных запчастей и аксессуаров в последние месяцы весьма колеблются. В июне они был положительными (10,3), в июле резко ухудшились (минус 7,8), в августе снова улучшились, но все равно был чуть ниже нуля (минус 0,9)