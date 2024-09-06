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Шопинг за пределами Латвии становится популярным: с чего бы это? (2)

© LETA 6 сентября, 2024 17:51

Бизнес 2 комментариев

LETA

Магазинам становится все сложнее заставить жителей Латвии тратить свои деньги на свои товары, поскольку шопинг за пределами Латвии становится популярным. Кроме того, многие люди по-прежнему тратят деньги осторожно. Об этом говорят как статистические данные, так и выводы экономистов.

Настроение предпринимателей, работающих в розничной торговле, в августе несколько улучшилось по сравнению с июлем. Индекс уверенности, характеризующий настроение предпринимателей, в прошлом месяце составил 1,7 и по сравнению с июлем увеличился на 2,2 процентных пункта, свидетельствуют данные исследования, проведенного Центральным статистическим управлением (ЦСУ). В августе настроения предпринимателей как в розничной торговле продовольственными и непродовольственными товарами, так и топливом были позитивными (показатели уверенности составили 7,8, 6,1, 10,7 соответственно).

По сравнению с предыдущим месяцем показатель уверенности в розничной торговле продуктами питания и топливом снизился на семь и 2,8 процентных пункта соответственно, а в розничной торговле непродовольственными товарами увеличился на 2,3 процентных пункта. Показатель уверенности в продажах автомобилей в августе был отрицательным (минус единица) и существенно не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. С другой стороны, настроения предпринимателей в торговле, обслуживании и ремонте автомобильных запчастей и аксессуаров в последние месяцы весьма колеблются. В июне они был положительными (10,3), в июле резко ухудшились (минус 7,8), в августе снова улучшились, но все равно был чуть ниже нуля (минус 0,9)

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Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

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На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов (2)

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Выбор редакции 2 комментариев

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"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

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Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием (2)

Важно 18:13

Важно 2 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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