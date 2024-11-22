Шольц: применение Россией новой гиперзвуковой ракеты означает, что нужно избегать эскалации

«То, что Путин теперь использовал ракету средней дальности для удара по украинской территории, — это ужасная эскалация», — цитирует AFP речь канцлера. Это показывает, «насколько опасна эта война», и Германии важно работать со своими союзниками, «чтобы сделать то, что предотвратит эскалацию этой войны в войну между Россией и НАТО», сказал Шольц.

Германия занимает второе место по объему военной помощи Украине, уступая только США. Однако многие немцы с большим опасением относятся к столь глубокому участию страны в войне, а некоторые (особенно в бывшей ГДР) даже испытывают большую или меньшую симпатию к путинской России.

Шольц дал понять, что Германия не намерена поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а тем более разрешать атаковать ими цели на российской территории, несмотря на то, что США и Великобритания недавно приняли аналогичное решение относительно ATACMS и Storm Shadow. По его словам, важно поддерживать баланс между «благоразумием и четкой поддержкой Украины». «Это вы получите только с Социал-демократической партией», — сказал Шольц, обращаясь к избирателям.

Правящая коалиция во главе с Шольцем в начале ноября развалилась, и в стране 23 февраля пройдут досрочные парламентские выборы. Социал-демократы в качестве своего кандидата на пост канцлера в четверг снова выдвинули Шольца, хотя он глубоко непопулярен. Недавний опрос Infratest показывал, что всего 21% респондентов считают Шольца хорошим кандидатом на пост канцлера, и даже среди сторонников СДПГ так считают всего 58%.