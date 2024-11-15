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Шольц и Путин поговорили по телефону впервые с 2022 года

© Deutsche Welle 15 ноября, 2024 17:51

Мир 0 комментариев

Канцлер ФРГ Шольц и президент России Путин провели телефонный разговор. До этого они созванивались почти два года назад.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в пятницу, 15 ноября, побеседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщили информационные агентства со ссылкой на источник в правительстве Германии. Это первый контакт между политиками с декабря 2022 года. Переговорный канал между Берлином и Москвой был прерван после начала полномасштабной агрессии России против Украины. По данным агентства dpa, беседа Шольца и Путина длилась примерно один час. Информации о ее содержании пока не поступало.

О том, что Путин и Шольц собираются 15 ноября провести телефонную беседу, первым сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у Путина примерно в 17.00 по московскому времени запланирован международный телефонный разговор, но не уточнил, с кем именно.

10 ноября Шольц завил в интервью телеканалу ARD, что готов вести переговоры по войне в Украине с Путиным, но не в индивидуальном порядке, а с участием Украины и других сторон. "Да, я собираюсь поговорить с российским президентом, когда для этого наступит подходящее время, - заявил он. - Но я - ответственный политик, я не стану делать этого в одиночку".

Глава правительства ФРГ пояснил, что перед переговорами с президентом России по Украине должен быть установлен ряд контактов и проведены переговоры "с очень многими" другими сторонами, в том числе с Киевом. На уточняющий вопрос ведущей политического ток-шоу, когда именно, по его мнению, наступит "подходящее время" для переговоров с Путиным, Шольц ответил уклончиво: "В скором времени".

 

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