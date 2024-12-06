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«Шокирующий» уровень отката от демократии в Европе — бывший комиссар юстиции Йоурова

Euronews 6 декабря, 2024 20:58

Мир 0 комментариев

Уходящий вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова рассказала The Europe Conversation, что ее «шокирует» то, как некоторые страны ЕС копируют нелиберальные законы других стран.

Йоурова, юрист по профессии, была комиссаром ЕС по ценностям и прозрачности с 2019 по ноябрь 2024 года.

За это время в некоторых государствах-членах ухудшилось положение с верховенством права, заявила она незадолго до окончания срока своих полномочий.

ЕС инициировал разбирательство о нарушениях в отношении нескольких стран, касающееся свободы прессы и ЛГБТ-сообществ. Эти страны, по мнению комиссии, нарушают ценности ЕС, а также статью 2 Договора о Европейском союзе.

В статье 2 говорится о правах и обязанностях членов и их должном отношении к «уважению человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства права и уважения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам».

«Меня шокирует то, насколько заразительны эти законы», - говорит бывший комиссар в интервью the Europe Conversation на Euronews.

В 2021 году венгерское правительство ввело в действие так называемый «закон о защите детей», который, по его словам, призван защитить детей от педофилии и других угроз.

В 2022 году ЕС подал иск против Венгрии в связи с этим законом в Европейский суд. А в ноябре этого года пятнадцать стран ЕС присоединились к этому иску Еврокомиссии против Венгрии.

Йоурова заявила, что крайне важно вступать в диалог с другими странами, намеревающимися поступить аналогичным образом, несущим угрозу правам человека в ЕС.

Тем временем Болгария и, возможно, Словакия следуют этому примеру, запрещая или ограничивая «пропаганду» ЛГБТ в школах.

Также есть опасения по поводу ущемления прав ЛГБТ в Италии и Румынии, а также свободы СМИ в Италии.

Йоурова заявила, что взаимодействует с государствами-членами, которые угрожают ввести то, что она назвала нелиберальными законами, такими как «Управление по защите суверенитета» в Венгрии, которое позволяет правительству преследовать такие группы, как Transparency International, антикоррупционную общественную организацию. Или аналогичные законы в Словакии, ущемляющие права и независимость журналистов.

«Как только появляются первые сигналы того, что в других государствах-членах венгерские законы могу послужить вдохновением, я всегда вступаю с ними в диалог на ранней стадии и прошу их прекратить это или изменить проекты законов так, чтобы они соответствовали законодательству ЕС», - сказала она.

Тем не менее, группы, защищающие свободу СМИ, говорят, что ситуация в Словакии ухудшилась и становится «все более враждебной», по данным Международного института прессы.

«Общественные СМИ, которые так важны в демократической системе, особенно в эпоху дезинформации, должны быть средствами массовой информации, откуда люди могут получить проверенную, достоверную информацию, правду, основанную на доказательствах», - сказала Йоурова.

Но «если это правда становится неудобной для политиков, они либо урезают бюджет, либо выдвигают людей, готовых слушать политические указания, в руководство и совет директоров», - сказала она о нестабильной медиасреде в некоторых странах Европы.

Бывший комиссар, вернувшаяся в родную Чехию после десяти лет работы в качестве комиссара ЕС, считает, что Закон о свободе СМИ, который должен вступить в силу в августе 2025 года, станет ключевым для защиты демократии.

По мнению Еврокомиссии, Закон о свободе СМИ предусматривает защиту «независимости редакционной политики, журналистских источников, в том числе от использования шпионских программ». И направлен на обеспечение «независимого функционирования общественных СМИ».

«Мы рассмотрели эти вопросы в Законе о свободе СМИ, потому что действительно считаем, что общественные СМИ заслуживают более серьезной защиты», - сказала она.

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