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Школьная арифметика: меньше учеников — больше денег на учебные средства

© LETA 29 ноября, 2024 09:45

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Финансирование учебных средств в бюджете следующего года останется почти на нынешнем уровне, но есть возможность увеличения на одного ученика, так как общее количество школьников, на которых распределяется финансирование, уменьшилось, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве образования и науки (МОН).

Руководство министерства неоднократно заявляло, что в государственном бюджете на следующий год на учебные средства выделено более 9,4 млн евро, и финансирование на одного ученика увеличится с запланированных 28,3 евро до 35,2 евро, или на 24%.

В то же время в законопроекте "О государственном бюджете на 2025 год" говорится, что в этом году на закупку учебных средств выделено 9,43 млн евро, а в 2025 году - 9,48 млн евро, что всего на 0,53% больше.

При этом МОН заявило, что финансирование может быть пересмотрено в 2026 году.

Советник министра образования и науки Анды Чакши Эдите Канавиня сообщила агентству ЛЕТА, что выделенное в бюджете финансирование рассчитывается на основе демографических показателей, и уже в этом году на закупку учебных средств можно выделить 35,2 евро на ученика.

В следующем году, возможно, придется распределять средства на меньшее количество учеников, поэтому средства на одного ученика могут еще больше увеличиться. Канавиня воздержалась от оценки того, насколько увеличится сумма.

По оценкам Латвийской конфедерации работодателей, чтобы обеспечить школы всеми учебными средствами, государству необходимо изыскать еще 14 миллионов евро в год.

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