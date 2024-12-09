Шефлер заложил «Рижский бальзам» владельцу футбольного клуба: СМИ

Сделка была оформлена 29 ноября 2024 года и включает залог прав на земельные участки, интеллектуальную собственность и воздушные суда.

Amber Beverage UK, основанная в 1999 году, является частью холдинга Amber Beverage Group Шефлера с 2018 года. Компания специализируется на продаже алкогольных напитков, в том числе ликеров и текилы, и имеет 60 международных брендов. В 2022 году её оборот составил 49,3 млн фунтов, а чистый убыток — 231 тыс. фунтов.

Компания Ultimate Finance, которая предоставила финансирование, входит в группу британского миллиардера Джозефа Льюиса, владельца «Тоттенхэма». Льюис недавно признал вину в мошенничестве с ценными бумагами, но избежал тюремного заключения, согласившись заплатить штраф в 5 млн долларов.