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Шеф полиции: в Латвии орудует более десяти преступных группировок международного уровня

© Lsm.lv 22 ноября, 2024 20:18

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Фото LETA

«Мы говорим о более чем десяти организованных группах», - проиллюстрировал ситуацию с организованной преступностью начальник Госполиции Арманд Рукс в эфире программы Латвийского телевидения «Что происходит в Латвии?» (Kas notiek Latvijā?). В основном, по его словам, речь идет о международных группировках, которые «работают» и в других странах.

За последние месяцы полиция сообщала о нескольких громких задержаниях, связанных с нелегальным оборотом наркотиков. Например, полиция провела крупную операцию в районе Алуксне, ликвидировав цех по производству наркотиков и задержав в том числе и известного в криминальных кругах главаря группировки и его испанских «коллег».

То, что полиции за короткий срок удалось задержать членов всех крупных группировок, по словам Рукса, является совпадением. Преступников выявляют не за один день — это длительный процесс, который занимает месяцы и даже годы, чтобы вычислить злоумышленников и добыть информацию, которая позволит их задержать.

В последние годы полиция сместила фокус, пытаясь вычислить лидеров организованных преступных группировок. Такова установка от Европола — борьба с организованной преступностью, говорит Рукс.

Рукс отмечает, что по сравнению с девяностыми, когда общество знало многих представителей преступного мира, поле деятельности группировок изменилось. В то время преступники были более заметны, поскольку занимались рэкетом и вели себя достаточно громко.

«Сейчас мы говорим более чем о десяти преступных группировках, которые в большей или меньшей степени орудуют в Латвии», - признал Рукс, добавив, что речь идет о серьезных транснациональных группировках — мафиозных сетях, которые работают и в ЕС, и за его пределами.

Говоря о сферах деятельности группировок, Рукс отметил, что еще в недавнем прошлом в Латвии и других странах орудовали литовцы, специализировавшиеся на угонах автомобилей класса «люкс». Были и так называемые «мобильные» группы, которые обворовывали дома в Латвии, Польше и Литве. Также была румынская группировка, занимавшая ограблением банкоматов. Преступники пользуются тем, что границы открыты, чтобы отправиться на «гастроли», признал шеф полиции.

В то же время Рукс не согласен, что задержания проводятся лишь благодаря зарубежным коллегам. Он говорит, полиция работает с правоохранительными органами других стран и завоевала их доверие. При этом, признает он, на борьбу с организованной преступностью влияет и тот факт, что границы с РФ и Беларусью находятся под пристальным надзором.

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