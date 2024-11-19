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СГД подсчитала налоговые долги латвийцев

© LETA 19 ноября, 2024 07:52

Новости Латвии 0 комментариев

В начале ноября этого года общие долги по налогам в Латвии, включая актуальные, приостановленные долги и отсрочки погашения, составили 858,006 млн евро, что на 0,5% больше, чем месяцем ранее, но на 0,5% меньше, чем в начале года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

В том числе задолженность перед основным государственным бюджетом на 1 ноября 2024 года составила 368,615 млн евро, что на 1,2% меньше, чем в начале октября, задолженность перед бюджетами самоуправлений - 305,531 млн евро, что на 1,9% больше, чем месяцем ранее, а долги по взносам социального страхования составили 183,86 млн евро, продемонстрировав рост на 1,5%.

Актуальные долги, по которым начисляются штрафные проценты, на 1 ноября этого года составляли 61,6% от общей суммы долгов, или 528,808 млн евро.

Кроме того, по данным СГД, не подлежащими взысканию на 1 ноября этого года были признаны долги на сумму 2,639 млн евро - они образовались у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации.

В свою очередь, согласно нормативным актам, подлежащими взысканию на начало ноября этого года были признаны долги на сумму 526,168 млн евро, в том числе подлежащими реальному взысканию признаны долги на сумму 235,703 млн евро, а не подлежащими реальному взысканию - на сумму 290,466 млн евро. По долгам, признанным не подлежащими реальному взысканию, на 290,417 млн евро у должников нет денежных средств и имущества, на которые можно было бы обратить взыскание, а для долгов на общую сумму 48 200 евро наступил срок давности взыскания.

Продление срока погашения на 1 ноября этого года было предоставлено по долгам на общую сумму 98,686 млн евро, что на 5% больше, чем в начале года.

А сумма приостановленных долгов, по которым прекращено начисление штрафных процентов, на начало ноября составила 230,513 млн евро - ее составили долги предприятий, признанных неплатежеспособными.

На 1 января 2024 года в Латвии общие долги по налогам составили 862,329 млн евро.

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