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СГБ повторно призывает латвийцев не посещать Россию и Белоруссию

Редакция PRESS 20 октября, 2024 13:56

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Служба госбезопасности Латвии (СГБ) призывает латвийцев в школьные осенние каникулы не ездить в Россию и Белоруссию, а также предупреждает о высоком риске разведдеятельности и вербовки на территории этих стран, пишет Jauns.lv.

СГБ обращает внимание на то, что латвийские учреждения обладают ограниченными возможностями помочь латвийцам, оказавшимся в трудной ситуации в России и Белоруссии.

В нынешних обстоятельствах возможности сотрудников российских и белорусских спецслужб получить разведданные на территории Латвии ограничены. Поэтому спецслужбы обеих стран-агрессоров заинтересованы в вербовке латвийцев, прибывающих на территорию этих стран. СГБ предупреждает, что сотрудники российских и белорусских спецслужб у себя в стране не замедлят применить угрозу, шантаж и другие противоправные методы для попытки принудить к сотрудничеству.

СГБ напоминает, что первая попытка часто происходит на контрольно-пропускном пункте на границе, где сотрудники спецслужб выдают себя за пограничников или сотрудников правоохранительных органов или любых других российских и белорусских учреждений. Причем значимую для них информацию силовики могут получить и при обычной беседе.

С учетом сказанного выше, СГ настоятельно рекомендует латвийцам на предстоящих каникулах не посещать Россию и Белоруссию. Если же поездки все же не избежать, рекомендуется не брать с собой мобильный телефон, особенно при наличии в нем информации, связанной с работой, или сведений сенситивного характера. На КПП на границе из телефона могут извлечь данные и инфицировать его шпионским ПО. Более безопасный вариант - мобильный телефон с картой предоплаты, от которого можно избавиться после поездки.  Кроме того, не стоит брать с собой компьютер, флешки и другие носители данных.

 СГБ призывает принять во внимание признаки, которые могут свидетельствовать о том, что на границе вы общаетесь с сотрудником российской или белорусской спецслужбы:

- необычно усиленная проверка и расспросы;

- расспрашивает человек в штатском, а не в форме пограничника;

- задают вопросы, не входящие в компетенцию погранслужбы, например, о ситуации в Латвии, об отношении к событиям в Украине, о беженцах в Латвии, о поддержке, которую наше государство оказывает Украине;

- задают частные вопросы - о работе, обязанностях, финансовой ситуации;

- обвиняют в каком-то нарушении или преступлении, пытаясь заставить "сотрудничать" в обмен на освобождение от ответственности;

- дают номер телефона, куда звонить при следующем въезде в страну.

В случае подозрений о контакте с представителями российской или белорусской спецслужбы СГБ просит информировать об этом по круглосуточному служебному телефону 67208964 или электронной почте info@vdd.gov.lv. СГБ гарантирует конфиденциальность информатора.

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