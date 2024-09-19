Вопрос «о социальных сетях и общественной безопасности» был включен сегодня в заседание подкомиссии Сейма по медиа-политике. В ходе встречи глава подкомитета Атис Швинка процитировал часть письма об ограниченном доступе подкомитету.

В письме спецслужбы говорится, что СГБ в соответствии со своей компетенцией постоянно отслеживает события в информационном пространстве, в том числе в социальных сетях, с целью выявления возможной угрозы интересам национальной безопасности Латвии.

Проведенный СГБ анализ показывает, что приложения «TikTok» и «Telegram» широко используются для распространения такого контента, что связано с рисками для информационного пространства Латвии и интересов национальной безопасности.

В письме описано несколько случаев, когда социальные сети использовались для распространения дезинформации и вербовки преступников. По мнению СГБ, приложения «Telegram» и «TikTok» не обеспечивают достаточного мониторинга публикуемого пользователями контента, не осуществляется удаление нежелательного контента, на обеих платформах бесконтрольно распространяется пропаганда, созданная Россией, внимание не уделяется платится за выявление и удаление террористического и другого нежелательного контента.

СГБ в письме к депутатам заявило, что «Телеграмом» пользуется большое количество прокремлевски настроенных пользователей, что позволяет им вербовать новых людей и пытаться получить разведывательную информацию. Также СГБ утверждает, что «Телеграмм» используется для героизации различных видов терроризма и совершения преступлений, тем самым создавая угрозу безопасности Латвии.

По оценке СГБ, решение о возможном ограничении «Телеграма» и «ТикТока» должно приниматься политически, причем ограничение должно происходить на более широком региональном уровне, то есть как минимум во всех странах Балтии или даже во всем Евросоюзе.

При рассмотрении такого шага важно, чтобы блокировка была реальной, то есть доступ к таким платформам не является легко доступным для большинства населения Латвии. Однако если бы ограничение было возможно, то следует гарантировать, что это будет трудоемкий и сложный процесс, требующий специальных знаний.

В то же время СГБ предупреждает, что при блокировке приложений такого типа необходимо учитывать, что на их месте могут быть разработаны новые аналогичные приложения, которые смогут заменить эти конкретные приложения в достаточно короткие сроки.