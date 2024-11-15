Сезон не окончен? За два дня — несколько ДТП с мотоциклистами

В пятницу утром примерно в 8:20 в Яунолайне, на перекрестке ул. Базницас и Елгавского шоссе, произошло столкновение между легковым автомобилем и мотоциклом. В ДТП пострадал водитель мотоцикла, который с полученными травмами был доставлен в медучреждение.

В Госполиции выясняют обстоятельства происшествия.

Накануне вечером, в четверг, примерно в 21 час, в Госполицию поступила информация о том, что в Силюкалнской волости Прейльского края мужчина 1985 г.р., управляя мотоциклом "BMW R1200GS", не справился с управлением, в результате чего съехал с проезжей части дороги, наехал на живую изгородь и перевернулся.

В связи с этим происшествием начат административный процесс.