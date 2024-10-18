Северная Корея отправила солдат в Россию, ее офицеры-ракетчики уже на войне в Украине: южнокорейская разведка

Как сообщают мировые агентства, южнокорейская разведка утверждает, что 1500 солдат из Северной Кореи уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке, откуда, вероятно, поедут в Украину.

По данным разведки Южной Кореи, северокорейским военным выдана российская форма и подложные российские документы.

Кроме того, разведчики Юга утверждают, что офицеры-ракетчики с Севера уже находятся в зоне боевых действий и помогают россиянам применять северокорейские ракеты.

Южнокорейская разведка опубликовала спутниковые снимки и фотографии, доказывающие, как она объясняет, переброску северокорейских спецназовцев в Россию, и добавила, что идентифицировала некоторых отправленных в Россию военных при помощи технологии распознавания лиц.

Администрация президента Южной Кореи объявила, что президент Юн Сок Ёль в пятницу провел незапланированную встречу с ключевыми должностными лицами разведки, армии и национальной безопасности и обсудил с ними участие северокорейских войск в войне России против Украины.

Южнокорейское агентство Yonhap после этой встречи сообщило, что, по данным разведки, Северная Корея решила отправить на войну с Украиной 12 тысяч военных.