Сентябрьская жара: в среду вновь побиты тепловое рекорды

Это новый национальный рекорд максимальной температуры воздуха для 18 сентября. Прежний был зарегистрирован в 1975 году в Руцаве и составил +25,2 градуса.

Новые местные рекорды тепла к 14:00 побиты на десяти станциях метеонаблюдений - в Алуксне, Дагде, Даугавпилсе, Гулбене, Екабпилсе, Мадоне, Приекули, Резекне, Скривери и Зосени.

С начала месяца в Латвии установлено уже 79 новых рекордов тепла, и сентябрь стал в этом году месяцем с самым большим количеством температурных рекордов. С начала года установлено уже 280 рекордов тепла, тогда как рекордов холода - всего семь.

В сентябре 2023 года, самом теплом осеннем месяце в истории метеонаблюдений в Латвии, было побито 110 рекордов тепла, а в целом за 2023 год - 280 рекордов тепла и 55 рекордов холода.