Сентябрь устанавливает новые рекорды тепла в Латвии

К 15 часам дня рекорд был побит на 16 станциях наблюдения в Курземе, Видземе и Латгале. Самая высокая температура воздуха была +26,5 градусов в Даугавпилсе и Вентспилсе.

В Дагде, Резекне и Руиене побит рекорд тепла не только 16 сентября, но и всей второй декады месяца.

Несколько новых рекордов тепла возможны в Латвии и во вторник, когда ожидается, что средняя температура будет на градус ниже, чем в понедельник.

Сухая погода ухудшила качество воздуха. Концентрация мелкодисперсной пыли PM10 в воздухе Риги выросла до 70 микрограммов на кубический метр.

Как сообщалось, средняя температура воздуха в Латвии в первой декаде сентября достигла +18,1 градуса, что на 4,1 градуса выше нормы. В общей сложности было побито 36 рекордов тепла в том числе национальный рекорд 4 и 8 сентября.