Семейные врачи встревожены: вакцины от гриппа за госсчет всем не хватит

Вакцин от гриппа получено на 10% меньше, чем было предусмотрено, сообщает Козловска.

Особенно важна вакцинация от гриппа для хронических больных и пациентов из групп риска. Без прививки от гриппа заболевание для таких пациентов "может завершиться очень плохим исходом", подчеркивает депутат.

Вакцины от гриппа не хватает и пациентам из социальной опеки, однако в целом из-за нехватки могут пострадать вообще все группы населения.

"Было бы неприемлемо, если бы началась сортировка вакцинируемых, поэтому данный вопрос нужно решать немедленно", - подчеркивает Козловска.

В связи с этим АССВЛ до вторника следующей недели проводит опрос семейных врачей. На данный момент из 100 опрошенных около 65 подтвердили, что вакцины от гриппа им не хватит до конца года.

Члены АССВЛ считают, что на основании опроса следует подготовить обращение в Минздрав и Кабмин с просьбой срочно закупить дополнительные дозы вакцины.

Параллельно с этим вопрос о вакцине планируется поднять и на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью 23 октября, где будут обсуждать бюджет здравоохранения на следующий год, а также решать, где найти дополнительное финансирование на закупку вакцин от гриппа.

Хотя в прошлом году в различных медучреждениях образовался остаток вакцин от гриппа, планирование и логистика закупки противогриппозных вакцин для нынешней сезонной вакцинации оказались проблематичными, заявила Козловска.

В отношении вакцин от Covid-19 ситуация хорошая, "никаких тревожных звонков нет" - они закуплены в достаточном количестве.

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в пятницу заявил Латвийскому телевидению, что занимается только распределением закупленных вакцин, а также дает рекомендации Национальной службе здоровья, однако не всегда решение службы о том, сколько и каких вакцин закупать, совпадает с рекомендациями ЦПКЗ и Государственного совета п иммунизации. ЦПКЗ также заявляет, что Национальная служба здоровья (НСЗ) закупила меньше вакцин, чем требовали, сообщило ЛТВ.

Национальная служба здоровья в свою очередь пояснила, что к четвергу был истрачен 21% всех закупленных доз вакцины против гриппа, поэтому нет оснований для опасения, что вакцины не хватает. Возможно также пополнение примерно на 6000 доз. Кроме того, в службе заявили, что Государственный совет по иммунизации порекомендовал разнообразить портфель противогриппозных вакцин, из-за чего существенно возросли затраты и куплено меньше доз.

Как сообщается, в нынешнем сезоне закуплено на 6370 доз противогриппозной вакцины меньше, чем в прошлогоднем, когда медучреждениям выделили 131 тысячу 23 дозы, из которых осталось 13 тысяч 349 неизрасходованных, согласно информации, опубликованной ЦПКЗ.

По данным НСЗ, для нынешнего сезона заключены договоры на закупку 124 тысяч 720 доз вакцины от гриппа, при этом семейные врачи в заявках на выдачу вакцины учитывали показатели вакцинации предыдущего сезона, в том числе количество оставшихся неизрасходованными доз вакцины.