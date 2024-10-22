Семейные врачи бьют тревогу: не хватает вакцин против гриппа

Часть врачей получила на 10-50 доз вакцин меньше, чем требуется. После получения жалоб о недостаточном количестве вакцин против гриппа, ЛАССВ разослала электронный опрос семейным врачам, чтобы узнать о наличии оплачиваемых государством вакцин для пациентов из группы риска. За четыре дня анкету заполнили 138 врачей, проводящих финансируемую государством вакцинацию против гриппа.

32% врачей указали, что получили недостаточное количество доз вакцин Efluelda, которая предназначена для людей старше 60 лет. Большинство семейных врачей (69%) отметили, что им не хватит оплачиваемых государством вакцин для пациентов этой возрастной группы. Это, в свою очередь, подвергает людей риску осложнений, госпитализации и даже смерти из-за гриппа.

В то же время треть врачей отметила, что было получено недостаточное количество стандартных вакцин Influvac Tetra, которая предназначена для других групп риска, в том числе для детей в возрасте до двух лет и беременных женщин.

Почти половина опрошенных врачей (45%) отметили, что не смогут предоставить финансируемую государством услугу этим группам риска из-за нехватки доз вакцин.

По словам вице-президента ЛАССВ Айниса Дзалбе, Ассоциация отправила письмо в Кабинет министров, Министерство здравоохранения, Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC), а также в Национальную службу здравоохранения. В письме обобщена информация о нехватке доз вакцин, а также о нынешней ситуации в практиках семейных врачей.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил в соцсетях, что дополнительно закупят 5900 доз вакцин против гриппа. Он также сообщил, что с Центром профилактики и контроля заболеваний достигнуто соглашение об улучшении организации вакцинации. На данный момент вакцины против гриппа и Covid-19 распределены в 1062 медицинских учреждениях. Среди них использовано 23% вакцин, сообщил министр.