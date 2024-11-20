Семейная драма: старушка выпрыгнула из окна после ссоры с внучкой

О том, что пожилая женщина выпрыгнула из окна третьего этажа, слышали многие жители в окрестностях. Некоторые видели проблесковые маячки экстренных служб, другим о происшествии рассказали соседи. Местные жители говорят, что у пожилой женщины возникли разногласия с внучкой.

Соседка заметила, что перед роковым прыжком спор между родственниками был даже громче обычного: «Обычно было тише, но теперь можно было отчетливо расслышать. Окна были закрыты, но мы услышали как они распахнулись».

Женщина, живущая на первом этаже дома, также видела момент, когда медики помогали пострадавшей соседке:

"Они быстро ушли вместе со светом. В окно я видела, как приехала "скорая". В конце концов её привели в чувство. Четверо мужчин долго возле нее находились. Вероятно, она жива, раз ее положили в машину".

Люди убеждены, что падение из окна не могло быть случайным, так как женщине, учитывая ее рост, понадобится помощь, чтобы забраться на подоконник: "Я не верю, что она прыгнула. Она маленькая, очень худая", - отмечают жители дома.

В Госполиции поясняют, что женщину физически не выталкивали из окна, и, скорее всего, она сама приняла такое решение:

"Из окна третьего этажа выпрыгнула женщина 1933 года рождения. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с различными травмами. Обстоятельства происшествия показывают, что никакого уголовного преступления в отношении женщины совершено не было», - звучит заключение правоохранительных органов.