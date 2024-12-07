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Сейм утвердил государственный бюджет на 2025 год с дефицитом в 2,9% от ВВП

Редакция PRESS 7 декабря, 2024 10:14

Новости Латвии 0 комментариев

После трехдневных дебатов депутаты Сейма в пятницу вечером приняли государственный бюджет на 2025 год и соответствующие законы, предусматривающие, что в следующем году дефицит государственного бюджета составит 2,9 % от валового внутреннего продукта (ВВП).

За принятие государственного бюджета проголосовали 52 депутата, против - 34.

С учетом перерывов евродепутаты потратили около 33 часов на рассмотрение бюджета следующего года.

Всего было подано 311 предложений по законопроекту о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы.

Согласно законопроекту «О государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы», который был принят в окончательном чтении, в следующем году консолидированный государственный бюджет должен собрать 15,1 млрд евро доходов и 17,1 млрд евро расходов. Проект бюджета включает в себя еще 31 законопроект, связанный с бюджетом.

По сравнению с бюджетом на 2024 год, доходы государственного бюджета на следующий год запланированы на 583,2 млн евро больше, а расходы - на 876,5 млн евро больше, чем в законе о бюджете на этот год. Дефицит бюджета на следующий год запланирован на уровне 2,9% от валового внутреннего продукта.

На приоритетные мероприятия в следующем году предусмотрено дополнительное финансирование в общем размере 392,4 млн евро. Учитывая необходимость укрепления государственной безопасности, 284,3 млн евро из этих денег в следующем году приоритетно выделены на обеспечение внутренней и внешней безопасности страны. На Латвию продолжат влиять непредсказуемость и напряженность ситуации в других странах мира, поэтому важно инвестировать в устойчивость государственных структур и общества, чтобы мы были готовы и способны преодолевать любые кризисы и угрозы как сегодня, так и в будущем, подчеркивается в аннотации к проекту бюджета.

Предусмотренное для внутренней и внешней безопасности страны дополнительное финансирование в следующем году предполагается направить на сферы внутренних дел и обороны, а также на укрепление органов безопасности и кибербезопасности. Кроме того, средства предназначены для продолжения поддержки населения Украины.

Значительную часть дополнительного финансирования планируется направить на ряд мер внутренней безопасности для социальной защиты населения. Со следующего года планируется индексировать большую часть пенсии по старости и увеличить различные пособия, в том числе с прежних 50% до 75% будет повышено родительское пособие работающим родителям. С нынешних 700 евро до 740 евро в месяц в следующем году вырастет минимальная заработная плата.

Дополнительное финансирование в следующем году запланировано на компенсируемые медикаменты, первичное здравоохранение, лабораторные исследования, улучшение онкологических услуг, а также укрепление Службы неотложной медицинской помощи. Кроме того, дополнительные деньги предусмотрены на повышение зарплаты работающих в сфере внутренних дел и других службах.

В следующем году планируется упростить систему налогов на рабочую силу: ввести две ставки подоходного налога с населения и одну дополнительную ставку. Для брутто-доходов до 8775 евро в месяц предусмотрена ставка в размере 25,5 процента, а для доходов свыше 8775 евро в месяц - 33%. При этом на доходы свыше 200 000 евро в год запланирована дополнительная ставка в размере 3%.

Прежний дифференцированный необлагаемый минимум предполагается заменить единым необлагаемым минимумом для всех зарплат. В следующем году он составит 510 евро, в 2026 году - 550 евро, а в 2027 году необлагаемый минимум запланирован в размере 570 евро. Необлагаемый минимум для пенсионеров планируется увеличить с нынешних 500 евро до 1000 евро в месяц, а получатели авторских вознаграждений еще до конца 2027 года смогут не регистрироваться в качестве осуществляющих хозяйственную деятельность лиц.

Со следующего года планируется упростить административные процедуры для работающих в режиме налога с микропредприятий, в том числе для тех, кто ведет хозяйственную деятельность нерегулярно, предусмотрена возможность регистрироваться для применения режима налога с микропредприятий на ограниченный период времени.

Будет продолжено применение пониженной ставки налога на добавленную стоимость в размере 12% на свежие фрукты, ягоды и овощи. С целью увеличения экономической активности, а значит, и доходов бюджета, кредитным организациям планируется установить взносы солидарности. Со следующего года до конца 2028 года планируется перенос одного процентного пункта со второго пенсионного уровня на первый.

Проектом бюджета также предусмотрены меры по сокращению теневой экономики: будут поощряться безналичные расчеты в розничной торговле, установлена обязанность для банков информировать Службу государственных доходов о подозрительных сделках на счетах клиентов, ужесточена система учета рабочего времени на строительных площадках, а также ответственность коммерсантов за нарушения при оказании услуг коммерческих перевозок на такси.

В следующем году предполагается повысить пошлину за пользование автодорогами, в среднем на 10% увеличить налог на эксплуатацию транспортных средств, а также с 2027 года в среднем на 10% увеличить ставку налога на эксплуатацию транспортных средств для легковых транспортных средств предприятий. Начиная со следующего года планируется поднять налог на азартные игры, а также увеличить пошлины за перерегистрацию лицензии на организацию азартных игр.

Кроме того, предполагается повысить ставки налога на природные ресурсы для каменного угля, кокса и лигнина, а также со следующего года постепенно повышать акцизы на топливо, природный газ и нефтегазы, используемые в качестве топлива. Планируется отменить освобождение от налога на нефтепродукты, используемые при производстве электроэнергии и когенерации.

С 2027 года планируется повысить ставки акцизов на алкогольные напитки, в том числе пиво, табачные изделия, а с 2025 года - на безалкогольные напитки с уровнем сахара до восьми граммов на 100 миллилитров.

 

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