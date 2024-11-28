Сейм разрешил и гражданам РФ работать в латвийских СМИ

Также законопроект был призван запретить общественным СМИ заключать авторские договоры с гражданами России и Белоруссии.

В аннотации отмечается, что законопроект разработан для того, чтобы лицам, продолжающим сохранять лояльность к одной из стран-агрессоров по своему гражданству, запрещалось работать в государственных СМИ, как национально и стратегически важных институтах.

НО считает, что поправки в закон усилят безопасность информационного пространства и снизят риски того, что гражданам государства-агрессора будет предоставлена ​​возможность увеличить количество сообщений, направленных против сплоченности латвийского гражданского общества на основе национального языка и создавать повествования о двухобщинном государстве.

По мнению депутатов, законопроект снизит риски национальной безопасности, а также повысит престиж медиаиндустрии.

