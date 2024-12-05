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Сейм повысил ставку подоходного налога

© LETA 5 декабря, 2024 10:53

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Сейм в среду принял в окончательном чтении поправки к закону о подоходном налоге с населения, которые предусматривают фиксированный необлагаемый минимум и повышение ставки подоходного налога с населения (ПНН) со следующего года.

Министерство финансов пояснило, что закон направлен на повышение конкурентоспособности рабочей силы и снижение налогового бремени для работников с низким и средним уровнем дохода, а также на упрощение применения налога на доходы физических лиц.

В совокупности все эти изменения приведут к потере 191,1 млн евро для государственного и местных бюджетов в 2025 году, 254 млн евро в 2026 году, 287,5 млн евро в 2027 году и 293,2 млн евро в 2028 году.

Изменения уменьшат сумму налога, уплачиваемого работниками с брутто-зарплатой до 4 000 евро в месяц, и, следовательно, увеличат чистый доход, отмечает Минфин. Планируемые изменения в трудовых налогах окажут положительное влияние на 95% работников.

По данным Минфина, изменения также затронут всех получателей пенсий: около 46,2% получателей пенсий будут затронуты положительно, около 53,8% в получателей пенсий не будут затронуты, поскольку они уже не платят налог с получаемой пенсии, и 0,04% будут затронуты отрицательно. Положительное влияние будет оказано на пенсионеров с доходом до 4200 евро в месяц.

С 2025 года будет введен фиксированный необлагаемый минимум для всех зарплат в размере 510 евро в месяц, который увеличится до 550 евро в 2026 году и до 570 евро в 2027 году. Для пенсионеров необлагаемый минимум в следующем году вырастет с 500 евро до 1000 евро в месяц.

Минимальная зарплата вырастет с 700 евро до 740 евро в месяц в 2025 году, до 780 евро в месяц в 2026 году, до 820 евро в месяц в 2027 году и до 860 евро в месяц в 2028 году.

Чтобы уравновесить необлагаемый минимум со ставками подоходного налога и упростить систему налогообложения труда, к доходам до 105 300 евро в год или 8 775 евро в месяц будет применяться ставка подоходного налога в размере 25,5%. Для доходов свыше 8 775 евро в месяц будет сохранен налог солидарности в размере 33%. Поскольку размер необлагаемого минимума останется неизменным вне зависимости от размера зарплаты, у людей будет больше денег "на руки", несмотря на то, что ставка подоходного налога увеличится с 20 и 23% в настоящее время до 25,5%, объясняет Минфин.

Закон продлевает до 31 декабря 2027 года переходный период для получателей авторских вознаграждений, которые могут не регистрироваться в качестве субъектов хозяйственной деятельности, а налоги (как подоходный налог, так и взносы обязательного государственного социального страхования) удерживаются плательщиком по месту выплаты дохода по ставке 25%.
 

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