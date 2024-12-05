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Сейм повысил налог на использование автомобилей: на сколько?

Редакция PRESS 5 декабря, 2024 13:45

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Сегодня, 4 декабря, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о налоге на эксплуатацию транспортных средств и налоге на легковые коммерческие транспортные средства предприятий. Таким образом "автомобильный" налог - повышение ставок налога на эксплуатацию транспортных средств - увеличен на  10% с нового, 2025 года.

Оплачивать налог нужно будет до 31 января каждого года, следующего за календарным. Предупреждать налогоплательщиков до истечения срока уплаты налога обязали CSDD. Дирекция будет рассылать сообщения до 10 января. 

Таким образом депутаты надеются обеспечить дополнительные поступления в госбюджет - в следующем году в размере 11 384 000 евро.

Кого коснется новшество:

владельцев мотоциклов, трициклов и квадроциклов.

Так же налог нужно будет платить на легковые автомобили или грузовики полной массой до 3500 кг

На автобусы полной массой свыше 3500 кг.

На грузовые автомобили массой от 3500.

На прицепы и полуприцепы.

По данным CSDD, сейчас количество транспортных средств, за которые не уплачен налог на эксплуатацию, колеблется от 135 тысяч до 140 тысяч. По прогнозам  CSDD, после введения нового порядка, число ранее незарегистрированных в Латвии и за рубежом легковых транспортных средств, за которые не будет уплачен налог, может вырасти на 60 000 - до 200 000 транспортных средств.

Около 172 тысяч латвийских владельцев транспортных средств получат информационное уведомление CSDD по электронной почте, около 28 тысяч - по почте. 

Ставки налога на эксплуатацию транспортных средств и налога на легковые автомобили предприятий устанавливаются в виде фиксированной величины, а не выражаются в процентах, как для большинства налогов, поэтому ставки по этим видам налогов остаются неизменными, несмотря на изменение индекса потребительских цен, пояснили в Министерстве финансов.

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