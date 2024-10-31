Сейм отклонил предложение оппозиции заморозить зарплаты депутатов до конца этого созыва: «Новое единство» оказалось против

Против этого предложения голосовали депутаты фракции "Нового Единства", а "Прогрессивные" и Союз зеленых и крестьян воздержались.

"Стабильности!" считает, что заморозить зарплаты депутатов необходимо "для проявления солидарности с латвийским обществом и обеспечения социальной справедливости".

Как отмечает партия, принятие поправок к закону положительно скажется на доверии общества к госуправлению и покажет, что высокопоставленные должностные лица тоже участвуют в решении экономических проблем.

Как сообщалось, правительство ранее одобрило ограничение на прирост оплаты труда в госуправлении в пределах 2,6% по сравнению с 2024 годом. Руководство Сейма постановило, что это ограничение будет распространяться и на зарплаты депутатов.