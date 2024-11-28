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Сейм отклонил предложение оппозиции запретить учителям из России и Белоруссии работать в учебных заведениях

Редакция PRESS 28 ноября, 2024 14:42

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В четверг депутаты Сейма отклонили подготовленные Национальным объединением поправки к закону об образовании, которые не позволяли бы гражданам России и Белоруссии работать в образовательных учреждениях.

В аннотации к законопроекту говорится, что он был разработан для того, чтобы лица с гражданством государства-агрессора не могли работать в образовательных учреждениях как учреждениях, имеющих национальное и стратегическое значение.

По данным Министерства образования и науки, в 2024 году в латвийских школах будут работать 214 учителей с гражданством России или Белоруссии.

Авторы законопроекта считают, что право российских и белорусских граждан работать учителями в латвийских учебных заведениях несовместимо с их выбором упорно хранить верность кровавым режимам после полномасштабного вторжения России на Украину.

Национальное объединение считает, что законопроект снизит риски национальной безопасности в учебных заведениях и повысит престиж профессии учителя.

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