Сейм отклонил предложение оппозиции запретить учителям из России и Белоруссии работать в учебных заведениях

В аннотации к законопроекту говорится, что он был разработан для того, чтобы лица с гражданством государства-агрессора не могли работать в образовательных учреждениях как учреждениях, имеющих национальное и стратегическое значение.

По данным Министерства образования и науки, в 2024 году в латвийских школах будут работать 214 учителей с гражданством России или Белоруссии.

Авторы законопроекта считают, что право российских и белорусских граждан работать учителями в латвийских учебных заведениях несовместимо с их выбором упорно хранить верность кровавым режимам после полномасштабного вторжения России на Украину.

Национальное объединение считает, что законопроект снизит риски национальной безопасности в учебных заведениях и повысит престиж профессии учителя.