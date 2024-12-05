Сейм на внеочередном заседании принял заявление о поддержке усилий грузинского общества по евроинтеграции

За заявление проголосовали 82 депутата, десять представителей партии "Cтабильности" были против.

Проект решения планировалось принять утром, но для ускорения работы над бюджетом на следующий год очередное заседание парламента было перенесено, и было решено рассмотреть этот вопрос вечером в четверг.

В то же время оппозиционные "Объединенный список" и Национальное объединение настаивали на том, что заявление должно быть принято немедленно.

Оппозиционные политики трижды просили объявить перерыв во внеочередном заседании Сейма для рассмотрения этого вопроса.

Позже "Объединенный список" призвал созвать внеочередное заседание парламента, "чтобы без колебаний выразить четкую и твердую поддержку грузинской демократии в этот критический для страны и народа Грузии момент".

В заявлении Сейм защищает право гражданского общества на свободное и демократическое выражение и подчеркивает, что свобода мирных собраний, выражения мнений и ассоциаций являются фундаментальными правами, на которых основано демократическое общество, осуждает нежелание властей Грузии обеспечить прозрачное и справедливое расследование нарушений в ходе выборов.

В заявлении также говорится, что Сейм осуждает применение силы против населения, поддерживаемое властями Грузии, что подрывает доверие общества к государственным институтам, призывает прекратить насилие против мирных демонстрантов, освободить задержанных, привлечь к ответственности виновных должностных лиц и разрешить все противоречия мирным путем.

В заявлении парламента говорится, что он поддерживает санкции против грузинских чиновников и политиков, ответственных за применение насилия против протестующих.

В заявлении политики поддерживают выбор грузинского народа в пользу евроатлантической интеграции и подтверждают, что двери Евросоюза остаются открытыми для Грузии. Возвращение Грузии на путь евроинтеграции зависит от действий грузинских властей и уважения к ценностям Евросоюза.