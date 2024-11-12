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«Сейчас не время для переговоров»: начинается реорганизация Скорой

© LETA 12 ноября, 2024 10:18

Новости Латвии 0 комментариев

Предстоящие перемены в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) будут приятны не всем. Уже во вторник сотрудники службы получат личные письма от руководства, в которых будут проинформированы об изменениях в организации работы со следующего года.

Сотрудникам дадут около недели на принятие решения - соглашаться на изменения в трудовых договорах или нет. При сокращении бюджета в следующем году на 1,6 миллиона евро служба меняет график работы отдельных бригад, подстраивая его под интенсивность вызовов в разное время суток, а также диверсифицирует состав бригад.

В профсоюзе этим недовольны, и в понедельник это обсуждалось с руководством службы.

"Мнение профсоюза таково, что мы не поддерживаем бригады из двух человек в сельской местности. В городе да! На бригады большая нагрузка. Там можно рассчитывать на своевременную помощь, но в сельской местности это не очень эффективно", - заявила представитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Илзе Чепаноне.

О своем беспокойстве профсоюзу рассказали сотрудники СНМП из Латгальского региона.

Пока неизвестно, сколько из них готовы подписать новые трудовые договоры.

По словам руководителя СНМП Лиене Ципуле, на данный момент несогласных около 20 человек. И хотя диалог с социальными партнерами ведется, это ситуация, когда по закону согласие профсоюзов на конкретные изменения не требуется.

"Процесс будет продолжаться независимо от мнения профсоюзов, при всем уважении к их участию. Мы готовы это сделать. Но сейчас не то время, когда нужна процедура переговоров", - сказала Ципуле.

(Tv3.lv)

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