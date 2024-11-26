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Сегодня по всей Латвии завыли сирены: испытание

© LETA 26 ноября, 2024 10:20

Новости Латвии 0 комментариев

Фото LETA

Во вторник с 10:00 до 10:10 по всей стране на три минуты будут активированы тревожные сирены с целью проверки порядка включения государственной системы раннего оповещения и ее работы, а также выявления повреждений или нарушений в работе сигнальных сирен и слышимости их звукового сигнала, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

При тестировании сирен сигнализации в течение трех минут будет звучать сигнал, то есть звук будет звучать в течение пяти секунд, после чего следует пауза, затем повторный пятисекундный звуковой сигнал и пауза.

В этот день у жителей нет повода для беспокойства и никаких дальнейших действий не требуется, так как это очередное испытание сигнальных сирен.

ГПСС напоминает, что в случаях, когда жители не были заранее предупреждены о включении сирены, услышав сигнал тревожной сирены, они должны включить телевидение и радио – латвийские телеканалы или каналы латвийского радиовещания, чтобы получить информацию о причине включения сирен и последующих необходимых действий.

В случаях, когда необходимо как можно скорее предупредить население о природных или техногенных катастрофах и их возможных угрозах, могут быть активированы тревожные сирены. В случае, если во время проверки вы не услышите сигналы тревожной сирены, ГПСС призывает не паниковать, так как в экстренных ситуациях будут использоваться и другие способы оповещения, такие как передача информации через громкоговорители оперативной службы и их партнеров.

ГПСС каждые полгода проводит проверку сигнальных сирен, необходимую для обеспечения технической готовности системы раннего оповещения.

ГПСС призывает администрации отелей информировать иностранных гостей о предстоящей проверке сирен сигнализации, чтобы не вызывать лишних волнений.

Каждому жителю Латвии, имеющему смартфон, предлагается скачать и использовать новое бесплатное приложение «112 Latvija», которое предоставляет пользователю ряд преимуществ – возможность позвонить или отправить текстовое сообщение на единый номер экстренного вызова 112, получать уведомления о возможных угрозах и знаниях о том, как действовать в различных опасных ситуациях.

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