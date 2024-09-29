В ночь на понедельник ожидаются первые заморозки; объявлено желтое предупреждение

Во второй половине ночи на большей части территории страны температура на поверхности травы упадет до 0...-2 градусов. Заморозков не ожидается лишь на побережье и крайнем юго-востоке.

В связи с ожидаемыми заморозками Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение, которое будет действовать 30 сентября с 1:00 до 8:00.

Метеорологи предупреждают, что заморозок может повредить неморозостойкие виды растений, поэтому такие растения нужно укрыть или полить вечером накануне заморозков.

Ночью облаков будет мало, ветер утихнет, температура воздуха упадет до -1...+4 градусов. Немного теплее будет разве что кое-где на побережье.

Понедельник начнется с преимущественно сухой и солнечной погоды, лишь местами пройдут дожди. Ветер постепенно утихнет. Днем потеплеет до +15 градусов.

В Риге ночью осадков не ожидается, облаков в небе будет мало, будет дуть слабый ветер. Похолодает до +3-5 градусов. В пригородах будет прохладнее. Днем ожидается небольшая облачность, воздух прогреется до +15 градусов тепла.

В ночь на 1 октября во многих местах в Латвии также ожидаются заморозки на траве.