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Сегодня начинается традиционная «Рижская конференция»

© LETA 17 октября, 2024 09:45

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Сегодня открывается ежегодный форум по вопросам безопасности и внешней политики "Рижская конференция", сообщила агентству ЛЕТА представитель Латвийской трансатлантической организации Лаура Даце Дзене.

Форум до 19 октября будет проходить в Латвийском национальном историческом музее.

В этом году его участники обсудят будущее европейской безопасности, борьбу Украины против российской агрессии, влияние санкций на экономику России и ее внутреннюю стабильность, стратегию НАТО "360 градусов", роль ООН в нынешней геополитической реальности, влияние искусственного интеллекта на безопасность, информационное пространство и международные отношения.

Конференцию откроет президент Латвии Эдгар Ринкевич.

В конференции примут участие министр иностранных дел Латвии Байба Браже, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр обороны Латвии Андрис Спрудс, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, заместитель генерального секретаря НАТО Борис Руге, заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Скотт Брей, специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан и другие официальные лица и эксперты.

С 2006 года "Рижская конференция" является одной из платформ для обсуждения вопросов безопасности и внешней политики в Северной Европе, собирая высокопоставленных официальных лиц, известных экспертов и представителей СМИ для обсуждения вопросов европейской и глобальной безопасности и экономики. В этом году в конференции примут участие более 600 человек.
 

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