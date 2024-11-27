Сеанс психотерапии от Райвиса Дзинтарса: зачем Нацобъединению нужна смена руководства

"Это связано со стратегической целью партии - выиграть выборы в Сейм через два года и возглавить правительство. Если съезд поддержит Илзе Индриксоне, то ее задачей как нового председателя будет подготовка партии к достижению этих целей", - сказал Дзинтарс. Он полностью поддерживает Индриксоне и планирует тесно с ней сотрудничать.

Первым сигналом о возможной смене руководства Национального объединения стал недавний пост Дзинтарса в фейсбуке, в котором он сообщил, что в начале ноября сдал экзамен и получил признанный Европейской ассоциацией психотерапии сертификат, позволяющий ему заниматься гештальт-терапией.