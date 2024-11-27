Сделка по постам в новом составе Еврокомиссии: правые рулят?

Спустя почти полгода после выборов в Европарламент, по итогам которых свои позиции укрепили ультраправые, 1 декабря, похоже, начнет работу следующий состав Еврокомиссии (ЕК), полномочия которого продлятся до 2029 года. Вечером в среду, 20 ноября, после нескольких недель противостояния три основные центристские политические группы Европарламента объявили о договоренности по утверждению нового состава ЕК из 27 человек, пообещав в совместном заявлении "работать вместе, придерживаясь конструктивного подхода".

В условиях, когда на повестке дня остро стоят вопросы о защите климата и регулировании миграции, именно правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), похоже, сильнее всего укрепила свои позиции. "Я обещал людям Европу без бюрократии, и я выполню обещание. А если нет, то в 2029 году мы проснемся в крайне популистской Европе", - заявил глава ЕНП Манфред Вебер (Manfred Weber) в комментарии, опубликованном Financial Times.

Чтобы сформировать новый состав Европейской комиссии, ЕНП, крупнейшая политическая сила в Европарламенте, заключила сделку со второй по величине политической группой - левоцентристским Прогрессивным альянсом социалистов и демократов (S&D), а также с либеральной группой "Обновляя Европу" (Renew). Во главе с представляющей ЕНП немкой Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), в июле переутвержденной на пост председателя Еврокомиссии на второй срок, ЕК будет руководить климатической, торговой и миграционной политикой Евросоюза.

Кандидаты в еврокомиссары: претензии к итальянцу Фитто и испанке Рибере

Согласно сложной процедуре разделения полномочий в ЕС, каждая страна-член выдвигает своего кандидата в его исполнительный орган - Еврокомиссию, но именно председатель ЕК фон дер Ляйен должна распределить портфели, после чего Европарламенту предстоит утвердить кандидатов на соотвествующие посты.

Однако до этого евродепутаты несколько недель изучали кандидатуры 26 оставшихся претендентов на должности еврокомиссаров. В итоге с наибольшим проблемами столкнулись кандидатуры Тересы Риберы, испанской социалистки, и Раффаэле Фитто, итальянца из ультраправой группы "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR).

Рибера, покидающая пост министра по экологическим преобразованиям и демографическим проблемам Испании, встретила сопротивление со стороны испанских членов ЕНП в связи с действиями ее самой, а также правительства в Мадриде во время недавнего катастрофического наводнения в Валенсии.

Выдвижение Фитто на пост исполнительного зампреда Еврокомиссии по сотрудничеству и реформам левые евродепутаты посчитали неприемлемым, по этому поводу даже возникли споры внутри S&D. Многих возмущала сама мысль о том, что такую должность займет представитель имеющей неофашистские корни партии "Братья Италии", которую возглавляет премьер-министр страны Джорджа Мелони.

"Зеленые" обвиняют социалистов в нарушении предвыборных обещаний

В итоге оба кандидата получили одобрение от руководства ЕНП и S&D, что дает им преимущество перед утверждением всеми депутатами Европарламента на следующей неделе. Соотечественница Риберы и лидер S&D Ираче Гарсия выступила в защиту межфракционной сделки. "Это соглашение разблокирует ситуацию, которая ставила под угрозу стабильность Евросоюза", - заявила в среду Гарсия.

В стороне от дележа портфелей еврокомиссаров остались "зеленые", которые показали низкий результат на июньских выборах, в то время как ультраправые "Патриоты за Европу" (PfE) и "Европейские консерваторы и реформисты" добились на них заметного успеха. Неясно, поддержат ли евродепутаты из фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" согласованные кандидатуры на посты еврокомиссаров, когда они будут вынесены на голосование всего Европарламента.

"Социал-демократы нарушают свое главное предвыборное обещание - они идут на поводу у ультраправых, чтобы поддержать кандидатов в комиссары от Венгрии и Италии", - отметил в интервью DW Даниэль Фройнд (Daniel Freund), евродепутат от немецких "зеленых".

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, партия которого входит в группу "Патриоты за Европу", выдвинул в состав ЕК от своей страны кандидатуру Оливера Вархейи, действующего еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства. Вархейи, также являющемуся для многих спорной фигурой, в рамках межфракционного соглашения отдали пост комиссара по здравоохранению, исключив из его компетенции вопросы репродуктивных прав.

Еврокомиссия политически поправеет?

Хотя "зеленые" могут обвинить социалистов в том, что те потворствуют ультраправым, по мнению Эрика Мориса из Центра европейской политики, новый состав Еврокомиссии не выглядит значительно более политически правым, чем предшествующий, по крайней мере, с точки зрения баланса еврокомиссаров.

Однако, по словам Мориса, изменения все же будут - "в области климата и сельского хозяйства, то есть во всем, что связано с "зеленой" политикой". За последний год правые партии стали более влиятельными во многих европейских столицах, констатирует аналитик, поэтому "неудивительно, что это отразилось на составе Еврокомиссии".

"Есть реакция со стороны бизнеса и общественного мнения, что отражается в плохих результатах "зеленых" в разных странах и в смещении позиций некоторых партий, в основном правоцентристских и даже некоторых либеральных", - добавил Морис в беседе с DW. По его словам, ЕНП стала лидером в ныне более раздробленном Европарламенте и сможет объединиться с левыми и правыми политическими силами.

Бюджет, поддержка Украины и Трамп: новые вызовы для Брюсселя

В 2019 году, во время первых 100 дней своего первого председательства в Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен обнародовала основные цели экологической политики. На этот раз ей предстоит разработать новую концепцию сельскохозяйственной политики и представить новые идеи в области обороны в условиях все более нестабильной геополитической обстановки. По словам Мориса, глава ЕК также должна быстро подготовить новый долгосрочный проект бюджета ЕС.

Но кто бы ни получил в итоге контроль над ключевыми постами в Еврокомиссии, в структурах которой в общей сложности работают 32 000 человек, предстоящее возвращение Дональда Трампа на пост президента США, скорее всего, будет доминировать в политической повестке дня ЕС. Обещание Трампа прекратить войну России против Украины "за 24 часа" может заставить Брюссель отвечать на сложные вопросы относительно своей поддержки Киева, а угроза экс-главы Белого дома ввести пошлины на европейские товары также вынудит Евросоюз реагировать на это.