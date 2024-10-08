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Счёт на 5000 евро за воду: жители Риги вынуждены платить за «аварию в соседнем доме»

© Lsm.lv 8 октября, 2024 20:48

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Заплатить за воду пять тысяч евро. Жильцов двухэтажного дома в Риге неприятно удивил счет, выставленный муниципальным домоуправлением Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). Если верить документу, такого количества воды хватило бы, чтобы наполнить олимпийский бассейн, сообщает LSM+.

Двухэтажный дом в Риге на ул. Даугавпилс, 8. Всего лишь за один месяц это здание, в котором находится 8 квартир и один офис, согласно показаниям общедомового счетчика, употребило этой самой воды 1800 кубических метров. Для сравнения: олимпийский бассейн — это 2200 кубических метров. Куда утекло такое огромное количество жидкости, жильцы не знают до сих пор.

Но обслуживающая дом компания RNP выставила владельцам квартир гигантские счета. Такая утечка должна им обойтись примерно в 5 тысяч евро. Причем счета за утекшую из дома номер 8 воду выставлены владельцам восьми квартир соседнего дома — 8b.

«Вот эта часть дома находится в аварийном состоянии, и к ней не должна быть подключена подача воды в течение 4 лет. Люди, которые являются владельцами этих квартир, избавлены от этого счета. Собственно, авария создала бремя для той части дома, которая не должна иметь отношения к утечке воды, которая могла потенциально произойти в этом доме», — говорит Андрей, владелец квартиры на Даугавпилс, 8b.

Представитель RNP Инита Кабанова изложила точку зрения домоуправления:

«Там сложная ситуация: два дома с разными адресами, которые считаются одним общим объектом собственности. У них общая система водоснабжения и общий домовой счетчик. Один из этих домов после пожара нежилой, во втором живут люди. И, обследуя домовой счетчик, наши специалисты увидели эту большую разницу. Стали смотреть, почему показатели не совпадают. И да — в той нежилой части дома был обнаружен разрыв. Его быстро устранили в течение дня. Но потеря воды там произошла. И Rīgas ūdens считает то фактическое потребление, которое было».

На вопрос, как целый бассейн незаметно утек в канализацию за один месяц, в RNP ответа не нашли. Кроме того, LSM+ так и не прислали фото места утечки и аварии, как просили журналисты.

Ситуацию прокомментировал руководитель Латвийской ассоциации управляющих недвижимостью Витолдс Пейпиньш.

«Я не верю, что здесь какая-то авария была», — отметил он. Пейпиньш говорит, что это довольно распространенная ситуация, возникающая у управдомов, чей общедомовой счетчик находится не в подвале дома, а в каком-нибудь глубоком труднодоступном колодце.

«Очень часто, и это я заметил, крупные домоуправления, у которых очень много домов на обслуживании, используют такую практику, что посмотрели конец месяца, посчитали, сколько собственники дали показания счетчика воды — может, что-нибудь прибавили. Так как, я смотрю, по вашей таблице — 15-14 кубов приблизительно. Они уже знают, какое потребление! И так каждый месяц. Они фиксировали и давали Rīgas ūdens. Но в один прекрасный момент Rīgas ūdens меняет этот счетчик. И когда меняют — они фиксируют реальное потребление».

Кстати, на этой самой табличке видно, что в доме как раз происходит смена счетчика. Его номер меняется с 4 на 5 августа — как раз когда всплывает гигантская цифра потребления.

«Я думаю, что причину RNP знает, но громко это не говорит. Потому что если он будет громко об этом говорить — я думаю, что это будет плохая реклама для RNP», — сказал Пейпиньш.

Глава общества «Народ против земельных баронов» Владимир Ткаченко рекомендует жильцам не торопиться с оплатой и потребовать от RNP письменных отчетов об аварии:

«Здесь нужно им попросить обоснование. На основании чего они требуют с жильцов оплатить этот перерасход воды. Документально это подтвердить. Если была авария — то когда она произошла. Когда обнаружили? Можно задать вопрос: а кто за это ответственен?»

Жильцы жалуются, что пока никаких письменных ответов от управляющей компании получить не могут. Ответственность за утечку RNP на себя не берет, только сообщили, что они согласовали с Rīgas ūdens частичное снижение суммы за воду и разделили счета на три месяца, чтобы жильцам было легче их оплатить.

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