Считать, что «русский язык — это язык агрессора, и только» неправильно: философ

«Мы видим — особенно после того, как началась война, — что эти вопросы, любые вопросы связанные с РФ, с русским языком, очень разделяют общество. И мы видим, что политики пользуются довольно «ярким языком», если можно так сказать дипломатично. Конечно, это отражается и в СМИ. И этот большой вопрос. И мы видим также социальные СМИ — там уже иногда уже доходит до агрессии», — констатировала директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

«РФ развязала полномасштабную агрессию [против Украины] в 2022 году. Соответственно, в коллективном воображении, в представлении значительной части жителей Латвии «Россия — агрессор» и «русский язык» воспринимаются, как нечто единое. Эта связка, конечно же, некорректна. Потому что русский язык в том числе является родным для трети жителей Латвии», — считает Губенко, философ, ведущий научный сотрудник Латвийского университета .

По его мнению, невозможно исключить отовсюду язык, который является родным для столь значительной части общества, или сделать вид, что его нет. Хотя часть политиков и некоторые интеллектуалы, вероятно, этого хотели бы.

«Возможно, это произойдёт со временем, но это невозможно сделать по щелчку. К сожалению, многие из тех, в чьей политической программе это уменьшение присутствия русского языка давно имел место, решили воспользоваться контекстом войны. Которая безусловно даёт очень большие преимущества, потому что придаёт легитимность любым инициативам, направленным на то, чтобы ограничить присутствие языка. Но мне кажется, что вот эта предпосылка, что "русский язык — это язык агрессора, и только", она ошибочна» .