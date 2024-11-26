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Счет идет на миллионы! Опубликованы зарплаты руководителей и экспертов Rail Baltica

© LETA 26 ноября, 2024 16:34

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LETA

Совместное предприятие стран Балтии AS "RB Rail", отвечающее за реализацию железнодорожной магистрали Rail Baltica, в этом году потратит на зарплаты сотрудников около 17 миллионов евро, сообщает программа Латвийского телевидения "Что происходит в Латвии?".

Авторы программы отмечают, что с 2017 года, когда проходил расчет стоимости "Rail Baltica", расходы на персонал "RB Rail" выросли более чем в восемь раз.

В распоряжении журналистов оказалось письмо премьер-министру, из которого следует, что в сентябре этого года зарплата пяти членов правления "RB Rail" составила от 10 000 до до почти 27 000 евро. У руководителя и технического директора - 26 865 евро и 21 865 евро соответственно, а у остальных трем членов правления — от 10 131 до 10 404,84 евро.

Финансовый отчет компании за 2023 год показывает, что в прошлом году затраты на персонал «RB Rail» превысили 16,12 млн евро. С другой стороны, в опубликованном в начале ноября заявлении говорится, что за счет сокращения бюджета на 2024 год расходы на персонал удалось сократить примерно на 16% или на 3,2 миллиона евро.

Таким образом, если бы расходы "RB Rail" не были сокращены, затраты на персонал компании достигли бы в этом году 20 миллионов евро, но в целом, даже после сокращения расходов, зарплаты в этом году больше, чем в прошлом, заключили авторы программы.

Также в финансовом отчете упоминается, что в прошлом году среднемесячная зарплата восьми старших экспертов и руководителей «международного уровня», не входящих в состав совета директоров, составила 12 088 евро, средняя зарплата еще 19 сотрудников «старшего руководства» составила 5 900 евро. Одиннадцать «экспертов международного уровня» имели в среднем зарплату 5350 евро, а 41 «менеджеры среднего звена» — по 4950 евро. Самая большая группа сотрудников - 93 человека - являются «старшими специалистами и экспертами» со средней зарплатой 3710 евро. Остальные 36 из более чем 200 сотрудников «RB Rail» имели среднюю зарплату 2400 евро в месяц.

Всего в «RB Rail» работает 210 сотрудников, большая часть из них – 155 человек – работают в Латвии.

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