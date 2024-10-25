Сбившего женщину с ребенком на SUP-борде водителя моторной лодки оштрафовали

Маму и девочку вытащили работники близлежащего кемпинга. И позвонили в полицию. Полиция обнаружила как катер, так и тех, кто на нем "отдыхал". В результате водитель катера был оштрафован на 250 евро, сообщили LETA в Государственной полиции.

Согласно Закону о морском управлении и морской безопасности, после водного происшествия на мужчину наложен штраф в размере 250 евро за несоблюдение установленных нормативными актами процедур.

В полиции заявляют, что расследование других процессов об административных правонарушениях все еще продолжается.

Женщина написала в Facebook, что и она, и ее дочь отделались без серьезных травм.