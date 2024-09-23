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Сбегут из вузов в школы за зарплатами: ректор ЛУ бьёт тревогу

Редакция PRESS 23 сентября, 2024 17:11

Новости Латвии 0 комментариев

Ректор Латвийского университета Гундарс Берзиньш считает, что решение не повышать зарплату преподавателям вузов — стратегически неправильное. И оно может привести к потере кадров, пишет LSM+ со ссылкой на программу ЛР-4 «Домская площадь».

«Очень скоро может сложиться ситуация, что зарплата школьного учителя будет выше, чем зарплата преподавателя в вузе, и это приведет к тому, что мы потеряем часть своего академического состава», - говорит Берзиньш.

Зарплаты ректоров, которые устанавливаются на основе алгоритма, привязанного к зарплате академического персонала, также повышаться не будут. «Фактически они уже заморожены», — отмечает ректор.

Деньги из государственного бюджета — не единственный источник финансирования Латвийского университета. Вуз привлекает средства из различных еврофондов, и впредь, с учетом того, что государство крайне скудно финансирует развитие науки и образования, будет делать это еще более активно.

Хорошим подарком университету стало недавнее пожертвование от латвийского предприятия Mikrotīkls в размере одного миллиона евро на поддержку факультета точных наук и технологий и медицинского факультета.

«Это серьезная сумма, и мы планируем ее потратить на те исследования, которые невозможно профинансировать из государственных средств. Это поможет поддержать наших докторантов, студентов и научных сотрудников, чьи исследования выходят за рамки традиционных проектов», — говорит Берзиньш.

Новый набор студентов ректор оценил, как очень хороший:
«Мы приняли более 5 тысяч человек. Особенно резко — на 300 человек — возросло число студентов по программам подготовки учителей. Эти специальности впервые вошли в Топ-10 университета. Это значит, что долгосрочная программа, которую разработало государство для поддержки этой специальности, работает. Мы видим конкретные результаты». 

Тот факт, что в британском рейтинге лучших вузов мира Латвийский университет не входит даже в первую тысячу, ректор ЛГ объяснил так: «В подобных рейтингах высокий удельный вес имеют научные достижения вуза. Важно то, как он выглядит в глобальном научном пространстве, насколько известен в профессиональной среде, как часто участвует в научных симпозиумах и конференциях. Во многом это финансовый вопрос.

Для того, чтобы войти в эти рейтинги, нужно проводить больше научных исследований.
У наших соседей — в Эстонии и Литве — правительство поддерживает нахождение университетов в этих рейтингах. А в Латвии над этим вопросом никто не работает».

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